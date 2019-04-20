نتيجة مباراة مان سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

نتيجة مباراة مان سيتي وتوتنهام،في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز حقق نادي مانشستر سيتي فوزا مهما وذالك بعدما تغلب على ضيفه نادي توتنهام في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الإتحاد.

مان سيتي دخل المباراة بقوة للإنتقام من السبيرز الذي أخرجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسنحت للسيتي عدة فرص في التقدم في النتيجة لكن دفاع توتنهام والحارس وقفا في وجه تلك المحاولات، وفي الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء إفتتح مانشستر سيتي النتيجة بواسطة الاعب فيل فودين، تكافئت المباراة بين الفريقين مع أفضلية للسيتي في الإستحواذ، فيما ضيع الكوري الجنوبي سون هدف التعديل للسبيرز في الدقيقة الرابعة والأربعين وذالك بعدما إنفرد بحارس السيتي الذي تألق في صد الكرة، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم المان سيتي بهدف نظيف.

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دخل توتنهام الشوط الثاني بقوة حيث كان لكوس مورا قريبا من التسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني إلا أن دفاع السيتي أنقذ الموقف،بعده بدقيقتين شن السيتي هجوما رهيبا بقيادة برناردو سيلفا لكنه فشل،فيما تحصل سيرجيو آغويرو على فرصة تسجيل الهدف الثاني لكن دفاع توتنهام وقف في وجه كل هجمة.

هجوم السيتي تواصل على مرمى توتنهام لكن النتيجة بقيت على حالها إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز السيتي بهدف وحيد.

وبهذه النتيجة يرتقي السيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي بسبع وثمانين نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي يلعب غدا، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة السابعة والستين في المركز الثالث مؤقتا.

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