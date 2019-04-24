اقيمت اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة مباراة من العيار الثقيل، ما بين مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور ومانشستر سيتي، على ملعب “أولد ترافورد” وهي مباراة مؤجلة من الجولة الواحد والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض الفريقان المباراة وجميع أنظار العالم تتابع وبشغف المباراة، والكل ينتظر ويراقب المباراة ويتتوق لمعرفة نتيجتها، وترجع أهمية المباراة إلى دورها في ترتيب جدول البريميرليج، حيث ينتظر فريق ليفربول نتيجة المباراة حتى يستعيد الأمل في تحقيق صدارة الدوري، وتسعى وتتمنى جماهير مانشستر سيتي إلى الفوز لكي يتخطى عقبة كبيرة في مسيرة المباريات المتبقية له في عمر الدوري، ويخوض فريق مانشستر يونايتد وكله أمل في حصد الثلاث نقاط ليتمكن من المنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

خاض فريق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم المباراة على ملعب “أولد ترافورد” وقد سيطر صاحب الأرض والجمهور على أغلب مجريات الشوط الأول وكاد أن يحرز أول الأهداف لو لا دفاع فريق مانشستر سيتي وحارس مرماه، وانتهى الشوط الأول بلا أهداف وسط أمال وتطلعات جماهير الفريقين، وبجانهم عشاق ليفربول، وفي بداية الشوط الثاني سيطر الفريق الضيف فريق مانشستر سيتي، واستحوذ على اغلب اوقات الشوط الثاني حتى تمكن من إحراز أول الأهداف عن طريق لاعبه ” برناردو سيلفا” في الدقيقة 53، وقتها استفاق مانشستر يونايتد واراد أن يدرك التعادل ولكن دون فائدة، حتي تمكن ” ساني ” من احراز ثاني أهداف الفريق الضيف في الدقيقة 66 بعد دخل المباراة بعشر دقائق، وتستمر المباراة بتلك النتيجة وتضيع أمال فريق ليفربول في التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، وتزداد طموحات السيتي من الفوز بلقب البريميرليج.

نتيجة مباراة ديربي مانشستر

وبتلك النتيجة يكون السيتيزين الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على اليونايتد، في ملعبه للسنه السادسة على التوالي، ويتبقي لمانشستر سيتي 3 مباريات في الدوري حتى يتمكن من احراز بطولة الدوري، وبتلك النتيجة يكون الفريق قاب قوسين أو أدني من احرازه اللقب للمرة الثانية على التوالي، وبتلك النتيجة ايضاً تتضعف أمال الليفر في الفوز باللقب.

← إقرأ أيضاً: