نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد وترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثنائية صلاح

نتيجة مباراة ليفربول وهدرسفيلد،في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز تغلب نادي ليفربول على ضيفه نادي هدرسفيلد تاون في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأنفيلد، ليفربول الذي يتحتم عليه الفوز في كل مباراة متبقية من الدوري الممتاز لم يمهل الزائر سوى دقيقةٍ واحدة ليسجل الغيني نابي كيتا هدف السبق للريدز.

ضغط الريدز تواصل حيث إستحوذوا على الكرة بنسبةٍ بلغت أكثر من سبعين في المائة،ووسط التكتل الدفاعي نجح السنغالي سادو ماني في تسجيل الهدف الثاني لليفربول، ليفربول كان قادرا على مضاعفة النتيجة في الشوط الاول لولا قلة التركيز من الاعبين،وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجل المصري محمد صلاح الهدف الثالث للريدز،لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة.

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في الشوط الثاني من المباراة لم تتغير مجريات اللعب فليفربول هو المسيطر على الكرة،وبعد مرور عشرين دقيقة على سجل ساديو ماني الهدف الرابع لفريقه والثاني له في المباراة، وفي الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المباراة عاد الفرعون المصري محمد صلاح ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه، بقيت النتيجة على حاله إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز ليفربول بخماسية بيضاء.

وبهذه النتيجة يصعد رجال المدرب الألماني يورغن كلوب إلى المركز الأول برصيد واحد وتسعين نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز: