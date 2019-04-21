نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي الدوري الإنجليزي 2019

مباراة ليفربول وكارديف سيتي المباراة التي إنتظرها الكثيرون من جمهور ليفربول وعاشقي اللاعب العالمي محمد صلاح فالمنافسة كبيرة جدا على المركز الأول في الدوري الإنجليزي بين كل من ليفربول وفريق مانشستر سيتي فبعدما كان ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي إستطاع مانشستر سيتي أن يتخطاه بعد قوزه في مباراته الماضية ليحتل المركز الأول بفارق نقطتان بينها وبين ليفربول وأحتاج فريق ليفربول الفوز وبشدة بمباراة اليوم ضد كارديف سيتي حتي يعود للصدارة مرة أخري وبالفعل كان الفوز من نصيب ليفربول في مباراته اليوم الأحد الحادي والعشرون من أبريل للعام 2019 واليكم ملخص أحداث ونتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي.

نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم الأحد

انتهت مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم بفوز لايصدق لفريق ليفربول بعد إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين وكانت وتيرة ليفربول هادئة إلى حد ما في الشوط الأول ولم يستطع إقتناص أي فرصة لإحراز هدف الفوز لكن إختلف الشوط الثاني بشكل كبير حيث أستطاع فريق ليفربول أن يلعب شوط قوي للغاية ففي الدقيقة 57 من الشوط الثاني استطاع جورجينيو وينالدوم إحراز الهدف الأول لليفربول بعدها في الدقيقة 80 إستطاع اللاعب المصري محمد صلاح أن يحصل على ضربة جزاء مستحقة وقام بلعب ضرب الجزاء جيمس ميلنر الذي أحرز الهدف الثاني لليفربول لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدفان مقابل لاشئ وصعودها للمركز الأول مرة أخري بعدد نقاط 88 نقطة متخطيا المان سيتي.

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