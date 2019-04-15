نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد ليغانيس،في منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإسباني تعادل ريال مدريد مع مضيفه نادي ليغانيس في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم،الريال مدريد مدريد كان الأخطر في الشوط الأول من المباراة وتحصل على عدة فرص كانت كفيلة بتقدمه لو ترجمت لأهداف،ورغم سيطر النادي الملكي إلا أن ليغانيز إستطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطه لاعبخ جوناثان كريستيان سيلفا،لينتهي الشوط الأول من اللقاء بتقد الفريق المضيف بهدف نظيف.

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في الشوط الثاني من المباراة إستحوذ الفريق الملكي على الكرة بنسبة أكثر من خمسة وسبعين في المائة، وبعد ستة دقائق من إنطلاقة الشوط الثاني عادل المهاجم المخضرم كريم بنزيما النتيجة للريال،تواصل ضغط الفريق الملكي،وسط تكتل دفاعي من فريق ليغانيز وقف في وجه كل محاولات الريال مدريد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة بقي الريال مدريد في المركز الثالث بواحد وستين نقطة، حيث يبتعد عن المتصدر برشلونة بثلاثة عشر نقطة وبفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف،فيما إرتقى نادي ليغانيس إلى المركز الحادي عشر برصيد واح وأربعين نقطة.

المباريات المتبيقة للريال مدريد في الدوري الإسباني:

ريال مدريد ضد أتلتيكو بيلباو في الواحد والعشرين من شهر إبريل الجاري

خيتافي ضد الريال مدريد من الخامس والعشرين من شهر إبريل

الريال ضد رايو فاليكاون في الثامن والعشرين من هذا الشهر

الريال مدريد ضد فياريال في الخامس من الشهر القادم

ريال ضمدريد ضد ريال سوسيداد في الثاني عشر من الشهر القادم

ريال مدريد ضد ريال بتيس في التاسع عشر من الشهر القادم.

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