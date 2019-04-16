نتيجة مباراة برشلونة والمان يونايتدالبرسا يتقدم في الشوط الأول بفضل هدفي ميسي

نتيجة مباراة برشلونة،يلاقي برشلونة اليوم في إياب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد في قمة مباريات اليوم،وسبق لبرشلونة أن فاز في مباراة الذهاب بهدف دون، لذالك يبدو أن النادي الإنجليزي سيعتمد على الهجوم كثيرا في حال أراد العبور للدور الموالي.

تشكلية فريق مانشستر يونايتد:

في حراسة المرمى:ديفيد دي خيا

في الدفاع كل من:جونز، فيكتور، سمولينغ، ويونغ

في خط الوسط سكوت ماكتومناي، فريدريكو رودريغيز، بول بوغبا، جيسي لينغارد

في الهجوم كل من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.

تشكلية نادي برشلونة:

في حراسة المرمى:مارك أندريا تير شتيغين

في خط الدفاع كل من جوردي ألبا، كليمو لينجليه، جيرارد بيكيه، سيرجي روبرتو،

في خط الوسط آثر، سيرجو بوسكيتس، إيفان راكيتيش

في الهجوم كل من فيليبي كوتينيو، لويس سواريز، ليونيل ميسي،

دخل النادي الكتالوني المباراة بقوة كبيرة وحاصر الفريق الإنجليزي في مناطقه، لينجح المهاجم الأرجنتين ليونيل ميسي في إفتتاح النتيجة للبرسا في الدقيقة السادسة عشرة من عمر اللقاء،ضغط البرسا تواصل ليثمر هدفا ثانيا في الدقيقة العشرين بواسطة ليونيل ميسي أيضا.

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تكتل اليونايتد دفاعيا فيما تبقي من الشوط الاول فيما ظل البرسا مستحوذا على الكرة بنسبةٍ بلغت ستين في المائة،وقد إنتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم البرسا بهدفين،ومع تبقي الشوط الثاني الذي قد يحمل المفاجئات، إلا أن اليونايتد بات يحتاج لأربعة أهداف وهو أمر شبه مستحيل في ظل الأداء الباهت الذي قدمه في الشوط الأول.

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