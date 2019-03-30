نتيجة مباراة برشلونة واسبانيول في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني

نتيجة مباراة برشلونة واسبانيول،في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني حسم نادي برشلونة مباراة الديربي لصالحه عندما فاز على ضيفه وجاره نادي إسبانيول ليبتعد النادي الكتالوني في صدارة الدوري الإسباني بفارق ثلاثة عشرة نقطة مؤقتا عن أقرب ملاحقيه اتلتيكو مدريد ،برشلونة سيطر من بداية المباراة وهدد مرمى خصمه مرات عديدة لكنه لم يستطع إختراق الجدار الدفاعي لنادي إسبانيول في الشوط الأول من المباراة الذي إنتهى على وقع التعادل السلبي.

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في الشوط الثاني من المباراة عاد برشلونة بحماس كبير وواصل هجومه على مرمى الضيف وبلغت نسبة الإستخواذ أكثر من سبعين في المائة،وصمد دفاع اسبانيول سبعين دقيقة في وجه الهجوم البرشلونبيلينجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أخيرا في إفتتاح النتيجة للبرسا في الدقيقة الواحدة والسبعين، الهجوم البرشلوني تواصل وإسبانيول يتخذ سلاح الهجمات المرتدة في محاولة لمعادلة النتيجة لكن البرغوث الأرجنتيني قضى على أحلام الفريق الزائر في التعادل، عندما سجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة التاسعة والثمانين من عمر المباراة.

وفي الوقت المحتسب بديلا عن الضائع قاد برشلونة هجمات خطيرة لم تكلل بالنجاح لينتهي اللقاء بنتيجة هدفين مقابل صفر وليوسع البرسا الفارق بينه ومنافسيه وليصبح اللقب قاب قوسين أو أدنى من العملاق الكاتالوني فيما تجمد رصيد نادي إسبانيول عند النقطة الرابعة والثلاثين في المركز الرابع عشر .