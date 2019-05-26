نتيجة مباراة برشلونة ضد فالنسيا وهزيمة 2-1 للبرسا

نتيجة مباراة برشلونة ضد فالنسيا وهزيمة ساحقة 2-1 للبرسا نتيجة ماتش برشلونة وفالنسيا في ختام كأس ملك إسبانيا، برشلونة وفالنسيا للقاء حاسم وهام جدا لكل فريق خاصةً على البرسا الذي يحاول أن تحقيق الثنائية المحلية بعد أن تُوج ببطولة الدوري الإسباني على نحو رسمي، نقدم لكم نتيجة مباراة برشلونة اليوم في مُواجهة فالنسيا.



ينطلق توقيت مباراة برشلونة مقابل فالنسيا على ستاد بينتو فيامارين الذي يتسع إلى حوالي 60 ألف متفرج من المدرجات في العاشرة في المساءً بحسب ميقات الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وحتى تلك اللحظة لن تكون اللقاء منقول على أي قناة عربية، نتيجة ماتش برشلونة اليوم، ويطمح البارسا مع النجم الأسطورة ليونيل ميسي في حصد لقب كأس ملك إسبانيا للمرة 31 في تاريخ النادي على حساب الخفافيش الفريق العنيد الذي يملك سبع ألقاب بالبطولة على مدار تاريخه.

يعاني برشلونة من تخلفات عن الحضور كثيرة في صفوفه بعد أن أجرى رأس الحربة الأوروجوياني لويس سواريز جراحة أنهت موسمه مع الفريق وأيضاًً عثمان ديمبلي والحارس تير شتيجن، فيما رجع لاعب خط الوسط البرازيلي فيليب كوتينهو إلى التمرينات وتأكدت مساهمته باللقاء.

نتيجة برشلونة وفالنسيا

نواصل معكم ماتش برشلونة وفالنسيا في القمة الأوروبية الرائعة التي يطمح المتفرجين أن تكون على قدر التنبؤات ومليئة بالتشويق على أرضية الملعب.

وتأهل برشلونة إلى ختامي المسابقة الرياضية بعد أن انتصر على فريق ريال مدريد بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين، فيما إرتفع فالنسيا في أعقاب إجتياز عقبة ريال بيتيس الفريق الذي سيتم اقامة على ملعبه مجابهة الليلة.

أفصح إرنستو فالفيردي عن تشكيلة اللاعبين الرئيسية التي ستخوض الصدام وهي: سيلسين البا – لونجليت – بيكيه – سيميدو – بوسكيتس – آرثر – راكيتيتش – روبيرتو – كوتينيو – ميسي.

بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة برشلونة وفالنسيا ونزل اللاعبين إلى المستطيل الأخضر لعمل الاحماءات الاخيرة قبل انطلاق الاجتماع الهائل.

و يحرس عرين فريق برشلونة الحارس جاسبر سيليسين وهذا بعد أن تعرض تير شتيجن للإصابة حديثاً، حيث يتوقع أن تكون هذه الصدام هو الأخيرة للحارس الهولندي قبل مغادرته.

انطلقت مباراة برشلونة وفالنسيا والنتيجة لا تزال تعادل سلبي بين الفريقين بصرف النظر عن سيطرة لاعبي البلوجرانا على الكرة.

مرت خمس دقائق على ختام كأس ملك إسبانيا وسط دفاع متماسك من منحى لاعبي الخفافيش للمحافظة على شباكهم نظيفة.

ضغط متكرر من الفريقين على مرمى الآخر لإحراز المقصد الأول ولكن دون فائدة حتى هذه اللّحظة.

الدقيقة الثانية والعشرون تشهد تقدم فالنسيا على برشلونة من أجل دون رد أحدثه رأس الحربة الفرنسي كيفن جاميرو بتسديدة رائعة.

أطلق حكم الماتش صافرة خاتمة نصف المباراة الأول بين برشلونة وفالنسيا والنتيجة هي تقدم الأخير بثنائية نظيفين.

مرت 75 دقيقة من مباراة فالنسيا وبرشلونة والنتيجة 2-1 للخفافيش.

خاتمة ماتش الختامي الهائل بانتصار فالنسيا بثنائية لهدف وتحصد اللقب على حساب برشلونة

← إقرأ أيضاً: