نتيجة مباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي

نتيجة مباراة الهلال،في إطار منافسات الاسبوع الثامن والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فشل نادي الهلال في التربع على عرش ترتيب الدوري السعودي وذالك بعدما خسر أمام نادي التعاون في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب جامعة الملك سعود، الهلال دخل المباراة بقوة حيث يسعى الزعيم إلى العودة لصدارة للدوري بعد فوز النصر في مباراته الماضية، ورغم الفرص الكثيرة التي أتيحت لكلا الفريقين إلا أن الشوط الأول من المباراة إنتهى على وقع التعادل السلبي .

في الشوط الثاني من المباراة عاد الزعيم للسيطرة على مجريات المباراة وبلغت نسبة الإستحواذ ستين في المائة لصالح الهلال، لكن لياندر تاومبا إستطاع إفتتاح النتيجة للتعاون في الدقيقة الخامسة والستين من عمر المباراة، بعد هدف تاوامبا بأربع دقائق سجل هيلدون راموس الهدف الثاني للتعاون.

إختلطت أوراق الهلاليين بعد الهدفين، لكنهم ظلو مستحوذين على المباراة، وتحصلوا على عدة فرص كانت كفيلة بإدراك التعادل، لكن قلة التركيز من لاعبي الهلال والدفاع القوي من نادي التعاون وقفا في جه طموح الزعيم في إدراك التعادل، ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز نادي التعاون بهدفين دون رد.

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وبهذه النتيجة تجمد رصيد نادي الهلال عند النقطة الثالثة والستين في المركز الثاني خلف النصر المتصدر بنقطةٍ واحدة، فيما إرتفع رصيد نادي التعاون إلى النقطة الثانية والخمسين، في المركز الرابع في الدوري السعودي.

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