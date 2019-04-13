نتيجة مباراة النصر ضد الإتحاد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي

نتيجة مباراة النصر،في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حقق نادي الإتحاد فوزا مُهماً على النصر في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الملك فهد،سيطر نادي الإتحاد في الشوط الأول من المباراة وكان قريبا من التسجيل في عدة مناسبات،وبعد مرور نصف ساعة من إنطلاقة المباراة إفتتح نادي الإتحاد النتيجة بواسطة مهاجمه ألكسندر بريجوفيتش،تواصل الضغط من جانب الإتحاد ليثمر هدفا ثانيا عن طريق ألكسندر بريجوفيتش في الدقيقة الثالثة والأربعين،وإنتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي الإتحاد بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني من المباراة عاد النصر بقوة،فيما تراجع الإتحاد إلى مناطقه معتمدا على الهجمات المرتدة،وفي الدقيقة التاسعة والستين من المباراة سجل المهاجم عبد الرزاق حمدالله هدف تقليص الفارق للنصر،تواصل ضغط النصر الرهيب ليتحصلوا على ضربة جزاء أقرها الحكم بعد رجوعه لتقنية الفار وسددها بنجاح عبدالرزاق حمدالله ليعادل النتيجة،بعد هدف حمدالله حصل فهد المولد على فرصة للتسجيل بعدما إنفرد بحارس النصر الذي صد الكرة بطريقة رائعة،فهد المولد عاد قبل دقيقة من إنتهاء الوقت الأصلي ليسجل الهدف الثالث لفريقه،حاول النصر فيما تبقى من المباراة وكاد حمدالله يعادل النتيجة لكن رأسيته علت العارضة بقليل،لينتهي اللقاء بفوز الإتحاد بثلاثة أهداف لهدفين.

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإتحاد إلى النقطة الثامنة والعشرين في المركز الثاني عشر .

فيما تجمد رصيد نادي النصر عند النقطة الواحدة والستين في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر.

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