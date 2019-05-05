نتيجة مباراة النجوم ضد الأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز

إرتقى نادي الأهلي إلى صدارة الدوري المصري الممتاز وذالك بعد فوزه على نادي النجوم متذيل ترتيب الدوري في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، مستغلا سقوط منافسه المباشر بيراميدز في فخ التعادل امام نادي المصري البورسعيدي.

دخل الأهلي المباراة بقوة ولم يمهل النجوم سوى سبع دقائق لينجح المهاجم المغربي وليد آزارو في تسجيل الهدف الاول للمارد الأحمر بعد تمريرة رائعة من صالح جمعة، المد الأحمر تواصل وكاد هجوم الأهلي يسجل الهدف الثاني في المباراة لكن دفاع النجوم كان في المكان المناسب، وفي الدقيقة السادسة والعشرين ضيع المغربي وليد آزارو فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد بحارس المرمى، سيطرة الأهلي تواصلت حتى نهاية الشوط الأول الذي إنتهى بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

لم يختلف الشوط الثاني عن الأول كثيرا فالأهلي ظل مسيطرا على الكرة ولاعبوه يتفنون في تضييع الفرص السهلة التي لو ترجمت إلى أهداف لكانت النتيجة على الأقل خمسة مقابل صفر، لكن النتيجة بقيت على حالها هدف مقابل صفرحتى الدقيقة السادسة والثمانين عندما سجل رمضان صبحي الهدف الثاني للمارد الأحمر، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

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وبهذا الفوز يرتقي نادي الأهلي إلى المركز الأول في صدارة الدوري المصري الممتاز بفاق نقطتين عن نادي الأهرام صاحب المركز الثاني.

فيما تجمد رصيد نادي النجوم عند النقطة الخامسة والعشرين في أسفل ترتيب الدوري المصري.

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