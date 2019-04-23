اقيم اليوم مباراة من العيار الثقيل على استاد 30 يونيو في جدول الدوري المصري الممتاز، في مباراة غريبة الأطوار اقيمت مباراة الزمالك وبيراميدز، في مباراة مؤجلة من الاسبوع السادس والعشرين من بطولة الدوري، وقد سيطر فريق بيراميدز على أغلب مجريات المباراة بنسبة استحواذ تخطت 60 في المائة من المباراة، ويخوض فريق الزمالك المباراة وهو متصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة، بينما يحل بيراميدز ثانياً بنفس الرصيد أيضاً لكن فارق الأهداف لصالح فريق ميت عقبة، وترجع أهمية المباراة بعد أن تمكن فريق بيراميدز، من الفوز على النادي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهم ليشعل جدول الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك وبيرامدز

في مباراة صعبة اقيمت اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد الدفاع الجوي مباراة الزمالك وبيراميدز، وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس والعشرين في الدور الثاني من مباريات الدوري المصري، وقد انتهت مباراة الدور الأول بينهم بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، وتتمنى عشاق فريق الزمالك من الفوز على بيراميدز لتوسع الفارق بينهم وبين الأهلي، وقد بدأت المباراة بسيطرة من بيراميدز على حساب الزمالك، واستطاع تسجيل أول اهدافه في الدقيقة 23 بقدم المدافع ” علي جبر”، وفي الدقيقة 35 اهدر بيراميدز ضربة جزاء بقدم عمر خربين حين وضهعا اللاعب في يد جنش، وانتفض الزمالك في أخر خمس دقائق لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، وانتهى الشوط الأول بنتيجة هدف للفريق الضيف، وفي بداية الشوط الثاني اجرى المدير الفني جروس بشراك كهربا مكان احمد سيد زيزو، ولكن لم يستطع كهربا تنشيط هجوم الزمالك، قام جروس بالتبديل الثاني بخروج “ابراهيم حسن” ودخول “محمد عنتر”، ولم يتمكن فريق الزمالك من احراز الأهداف نظرأ لعدم وجود نص ملعب للفريق، وقتها قام جروس باجراء تغيير بدخول ايمن حفني مكان محمد ابراهيم في نهاية المباراة 14 دقيقة، استطاع بيراميدز ان يكمل وقت المباراة بنتيجة 1/0 وبذلك يتصدر بيراميدز الصدارة وينفرد بقمة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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