نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كأس زايد للأندية الأبطال 2018 | الزمالك و الاتحاد 0 – 1 والاتحاد يخطف الفوز بركلات الجزاء

نتيجة مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد للأندية ننقلها لكم مع نجوم مصرية حيث ان الفريقان المشاركان في مباراة اليوم من مصر وبفوز اي فريق سيكون الإقصاء الثاني لفرق مصرية خلال هذا الشهر بعد إقصاء المارد الأحمر من البطولة على يد الوصل الإماراتي بتعادلان في مبارتي الذهاب والعودة حيث انتهت الاولى بهدفين لكل فريق و الثانية بهدف لكل فريق ليصعد الوصل بفارق النقاط في الأهداف، واليوم سيتقابل الزمالك والاتحاد في بطولة كأس زايد للأندية .

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كأس زايد للأندية الأبطال

وستقام مباراة الزمالك والاتحاد السكدري اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتتوقيت القاهرة في بطولة كأس زايد للأندية،الجدير بالذكر أن الأهلي ودع البطولة على يد الوصل الإمراتي بعد ان تعادل كلا الفريقين في مصر بنتيجة هدفين لمثلهما وأنتهى لقاء العودة أيضا بالتعادل بهدف لمثلة ليصعد الوصل إلى دور الثمانية على حساب الاهلي المصري.

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لحظة بلحظة

الاتحاد كاد ان يسجل الهدف الاول بعد هجمة رائعة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء

الاتحاد يواصل الضغط على دفاعات الزمالك والزمالك يحاول كسر الحصار ليضمن التاهل

خطيرة من كاسونجو ولكن تخرج فوق العارضة

مرور 40 دقيقة من عمر الشوط الاول والتعادل السلبي سيد الموقف

نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الزمالك و الاتحاد السكندري

بداية الشوط الثاني

حدوث مشادات بين جماهير الاتحاد و جماهير الزمالك

استكمال المباراة

مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني والتعادل السلبي سيد الموقف

هجمه خطيرة للزمالك بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة تمر بجوار القائم

جوووول

الاول للاتحاد وتعود المباراة للبداية

نهاية الشوط الثاني والانتقال لضربات الجزاء الترجيحية

الاتحاد يقصي الزمالك من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال