“متابعة” نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم 30-11-2018 بكأس زايد

تتجه أنظار محبين رياضة كرة القدم فى مصر والعالم العربى نحو استاد بتروسبورت، لمشاهدة الصراع الهام الذى يجمع نادى القلعة البيضاء مع نظيره نادي الاتحاد السكندرى، ضمن مباراة الإياب لدور الـ16 فى كأس زايد للأندية العربية ، حيث شهدت مباراة الذهاب فى شهر أكتوبر الماضي بين نادي الزمالك والاتحاد السكندرى فى بفوز الزمالك بهدف واحد أحرزه الكونغولى كاسونجو، لهذا يكفي الفريق الأبيض بالتعادل بأى نتيجة لضمان الصعود لدور الثمانية، فى حين يبحث قاءد الاتحاد عن تحقيق الفوز للتأهل.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى 30-11-2018

سوف تبدأ مباراة القلعة البيضاء والاتحاد السكندرى اليوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 على ملعب بتروسبورت فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة أبوظبى الرياضية الفضائية Abu Dubai Sports HD2 مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى اليوم ، بتعليق عامر عبدالله وعصام عبده.

تردد مباراة الزمالك والاتحاد

التردد: 12467 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3

آخر أخبار المباراة

سمحت ادارة نادى الزمالك للجماهير التى تواجدت اليوم أمام مقر النادى بحضور المباراة والتوجه للملعب عبر الأتوبيسات الخاصة للجمهور ، كما وجهت الجماهير الشكر لمجلس القلعة البيضاء وقوات الأمن الموجودة أمام النادى خلال التوجه للملعب.

متابعة المباراة كتابية

قرر كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك استبعاد اللاعب محمد عنتر جناح الفريق الأبيض ومحمد يوسف من قائمة فريقه فى مباراته مع الاتحاد السكندري ، مع رجوع حازم إمام للظهور مرة أخري في القائمة الختامية للزمالك.

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد 30/11/2018

نواصل معكم من خلال المقال التالى عبر موقعنا نجوم مصرية نتيجة المباراة لحظة بلحظة لتغطية أهم أحداث المواجهة فتابعونا.

فور انطلاق المباراة سوف نقوم بتغطية لحظية لأحداث المباراة حتى نهايتها.