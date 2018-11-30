الاتحاد السكندري يصعد رسمياً لنصف نهائي كأس زايد للابطال

استطاع نادي الاتحاد السكندري الصعود إلى نصف نهائي كأس زايد للاندية الابطال على حساب نادي الزمالك حيث تمكن زعيم الثغر من الانتصار على الفارس الأبيض بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت، نادي الاتحاد السكندري قدم مباراة جيدة جدا وخاصة في الشوط الأول، وتمكن حلمي طولان المدير الفني لزعيم الثغر من التضييق على مراكز القوي في الأبيض وقلل من خطورتهم تماما في الشوط الأول ولم يظهر يوسف أوباما و كهربا و إبراهيم حسن بمستواهم الحقيقي في الشوط الأول، وكان الاتحاد الأكثر خطورة على المرمى نوعاً ما، في الشوط التاني عاد الفارس الأبيض إلى مستواه المعهود وتألق أوباما وكان قريبا جدا من أحراز هدف الفوز ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر للهاني سليمان، وفي الربع ساعة الأخيرة قام حلمي طولان المدير الفني للاتحاد بعمل تغيير بنزل بانهيني وخروج أحمد داودا وبالفعل أتى هذا التغيير أوكله واستطاع بانهيني احراز هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 85 من عمر المباراة وانتهت المباراة بهذه النتيجة ليتعادل الفريقين في مجموع اللقائين بهدف لمثله وتتجه المباراة لركلات الترجيح.

وكان نادي الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب على الاتحاد بنتيجة هدف دون مقابل في الاسكندرية.

وتمكن نادي الاتحاد في ركلات الترجيح من تحقيق الفوز بنتيجة 3-4 ويرجع الفضل في ذلك للهاني سليمان الذي تصدى لأكثر من كرة، وبهذا الفوز يصعد الاتحاد لدور الثمانية من كأس زايد للاندية الابطال.