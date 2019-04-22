نتيجة مباراة الرجاء و الوداد اليوم الديربي و هدف محسن ياجور الرائع

انتهت مباراة الديربي بين الوداد والرجاء، قمة الجولة الخامسة و العشرون من الدوري المغربي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في مباراة عرفت حضور جماهيري غفير رغم مقاطعة التراس الرجاء.

سجل المضيف الوداد أولى أهداف المباراة في أولى دقائق الشوط الأول عن طريق اللاعب وليد الكرتي من متقنة لامست أحد المدافعين لتستقر في شباك الزنيتي، وعادل الرجاء النتيجة عن طريق اللاعب سفيان رحيمي بعد استغلاله سوء تفاهم بين الحارس ودفاع الأحمر.

في آخر ثواني الشوط الاول، استغل الوداد ضربة ركنية و سجل الهدف الثاني طريق صلاح الدين السعيدي، انتهى به الشوط الأول بتقدم المتصدر.

في الشوط الثاني، رمى المدرب باتريس كارديرون بأوراقه كاملة بعد إخراج كل من زكرياء حدراف و ايوب نناح و إدخال أنس جبرون الذي أعطى دفعة قوية في وسط الميدان، و محسن ياجور الذي أرسل قديفة لا تصد ولا ترد في شباك التكناوتي ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

جدير بالذكر أن محسن ياجور جدد عقده مع فريق الرجاء البيضاوي بحر الاسبوع الماضي، إلى غاية عام 2021.

بهذه النتيجة، يقترب الوداد البيضاوي من اللقب ويحافظ على فارق تسع نقاط بينه وبين المطارد الرجاء الذي حصل على نقطة لا تسمن ولا تغني من جوع.

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