نقدم لكم اليوم نتيجة مباراة البرتغال وهولندا واهداف مباراة هولندا والبرتغال أيضاً في نهائي دوري الأمم الأوروبية من النسخة الأولي، حيث وصل المنتخب البرتغالي الي الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية بالفوز علي نظيرة سويسرا بنتيجة 3-1، وكانت مباراة النهائي بين البرتغال وهولندا اليوم الاحد علي ملعب “الدراغاو” في مدينة بورتو البرتغالية.

نتيجة مباراة البرتغال وهولندا

انتهي الشوط الأول بين منتخبي البرتغال وهولندا بنتيجة سلبية 0-0، ولكن في الدقيقه 60 من الشوط الثاني سجل اللاعب “جويديس” هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية لتسكن في شباك الحارس الهولندي، وانتهت المباراة بهدف نظيف لصالح رفاق كرستيانو رونالدو ” البرتغال”.

وتوج اليوم منتخب البرتغال بالبطولة بعد فوزة علي منتخب هولند بهدف نظيف اُحرز في الدقيقه 60، وذلك بحضور رئيس الجمهورية البرتغالية المباراة، وحضر المباراة ما يقرب من 70 ألف متفرج.

اهداف مباراة البرتغال وهولندا

نقدم لكم هدف مباراة البرتغال وهولندا الصاروخي الذي أحرزة اللاعب البرتغالي “جويديس”، والذي فشل حارس هولندا “ياسبر سيليسين” عن تصديها، واليكم هدف اللقاء الوحيد.

مواجهات منتخبي البرتغال وهولندا للوصول الي النهائي

حقق المنتخب البرتغالي الفوز علي منتخبي ايطاليا وبولندا وتعادل معهما، ثم تغلب علي سويسرا بنتيجة ثلاثة اهداف للبرتغال وهدف واحد لسويسرا، وتجنب المنتخب البرتغالي الهزيمة في الخمسة مبارايات الأخيره، وسجل 8 أهداف واستقبل 4 أهداف في شباكه، وبذلك صعد منتخب البرتغال الي نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد تصدره لمجموعته برصيد 8 نقاط.

وعلي المقابل فقد تغلب المنتخب الهولندي علي ألمانيا وفرنسا وتعادل مع ألمانيا، وخسر أمام منتخب الديوك، وتغلب منتخب الطواحين “هولندا” علي انجلترا بنتيجة 3-1، وسجل 11 هدف واستقبل 5 أهداف في شباكه، وبذلك احتل المنتخب الهولندي صدارة مجموعته، ووصل الي نهائي الأمم الأوروبية برصيد 7 نقاط.

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