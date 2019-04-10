نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بالدوري الممتاز.. بعد السقوط أمام صن داونز الجنوب إفريقي

يتقابل النادي الأهلي مع نادي مصر المقاصة مساء يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019، في بطولة الدوري المصري وهو في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين عن نادي الزمالك المتصدر بطولة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة، والنادي الأهلي يحتاج إلى هذا الفوز لكي يتصدر الدوري ويمحو جزء من هزيمته الثقيلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، من ذكرى جماهير ومشجعي النادي الأهلي

بينما فريق مصر المقاصة يحتل المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة تحت قيادة المدير الفني طلعت يوسف، وقدم طلعت يوسف المدير الفني لنادي مصر المقاصة تنبيهات خاصة للاعبي فريقه باستغلال سقوط النادي الأهلي أمام صن داونز، وفي نفس الوقت قام بتحذيرهم لأن النادي الأهلي ربما يتعامل ما هذه المباراة بشيء من الجدية التامة ليستعيد أمجاد الفوز ونشوة الانتصار، ولذا فان هذه المباراة لن تكون سهلة على الفريق.

نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة

تمكن النادي الأهلي من الفوز على نادي مصر المقاصة بنتيجة هدفين إلى هدف تمكن كل من حمدي فتحي من احرز الهدف الأول للنادي الأهلي، وليد أزارو من إحراز الهدف الثاني وأحراز لمصر المقاصة جون أنطوي في الدقيقة 93 من عُمر المباراة، وبذلك يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 60، وهو الآن في صدارة الدوري إلى أن يلعب فريق نادي الزمالك غداً مباراته مع النادي المصري.

مباراة كانت تمتاز بالسهولة على النادي الأهلي حصل فيها على ثلاث نقاط بأقل مجهود، ولكن خروج اللاعب كريم نيدفيد مصاب من هذه المباراة قد يزيد من أوجاع النادي الأهلي والجهاز الفني، خاصتاً أن النادي في احتياج إلى جهود كل اللاعبين في مواجهة صن داونز في مباراة العودة يوم السبت القادم.

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