نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في مباراة العودة اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2019

تعرف الان نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم في دوري الأبطال بعد بداية المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا في استاد برج العرب بعد اخر دقيقتين تم إعطاءهم في نهاية الشوط الثاني كوقت بدل ضائع بعد تسديد الأهلي لهدف واحد في مرمي صن داونز وهو ما ينبئ عن خسارة الاهلي للمباراة مقابل 5 أهداف في مباراة الذهاب علي أرض صن داونز وهو ما أحزن الجميع نظرا لتصدر الأهلي طوال الدوري علي مجموعته واحرز أهداف في مرمي نادي سيمبا وها هو نادي صن داونز يرد اعتبار النادي الاخر

تعرف الان علي نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز علي استاد برج العرب

انتهت مباراة الأهلي اليوم بهدف للأهلي بدون رد من صن داونز وهو ما يعني فوز صن داونز وتأهله إلي الدوري النصف نهائي وخروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا لهذا العام وهو ما أحزن الشعب المصري كله وتم تسديد الهدف الوحيد للأهلي بواسطة اللاعب وليد ازارو في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة وتم إعطاء مهلة اخري بعد نهاية الشوط الثاني ستة دقائق ولكن هيهات فقد خرج الفريق الأهلي من الدوري

وحدث بعض الشغب في المدرجات حيث قام بعض الأفراد من الجمهور برمي الزجاجات علي لاعبي نادي صن داونز

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