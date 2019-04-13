 التخطي إلى المحتوى

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في مباراة العودة اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2019

كتب واصف عبد الحميد آخر تحديث

تعرف الان نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم في دوري الأبطال بعد بداية المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا في استاد برج العرب بعد اخر دقيقتين تم إعطاءهم في نهاية الشوط الثاني كوقت بدل ضائع بعد تسديد الأهلي لهدف واحد في مرمي صن داونز وهو ما ينبئ عن خسارة الاهلي للمباراة مقابل 5 أهداف في مباراة الذهاب علي أرض صن داونز وهو ما أحزن الجميع نظرا لتصدر الأهلي طوال الدوري علي مجموعته واحرز  أهداف في مرمي نادي سيمبا وها هو نادي صن داونز يرد اعتبار النادي الاخر

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في مباراة العودة اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2019
نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز في مباراة العودة اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2019

تعرف الان علي نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز علي استاد برج العرب

انتهت مباراة الأهلي اليوم بهدف للأهلي بدون رد من صن داونز وهو ما يعني فوز صن داونز وتأهله إلي الدوري النصف نهائي وخروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا لهذا العام وهو ما أحزن الشعب المصري كله وتم تسديد الهدف الوحيد للأهلي بواسطة اللاعب وليد ازارو في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة وتم إعطاء مهلة اخري بعد نهاية الشوط الثاني ستة دقائق ولكن هيهات فقد خرج الفريق الأهلي من الدوري

وحدث بعض الشغب في المدرجات حيث قام بعض الأفراد من الجمهور برمي الزجاجات علي لاعبي نادي صن داونز

← آخر خبر:


قد يهمك أيضاً:


عن الكاتب

واصف عبد الحميد

واصف عبدالحميد طالب في كلية هندسة الفرقة الاولي يهدف الي انماء المحتوي العربي خاصة المحتوي التقني منه عملت بالعديد من المواقع امثال موقع ماتريكس 219 وموقع ايجي فاست التعليمي بالاضافة الي بعض المواقع الناشئة الخاصة بي .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.