في مرحلة من أصعب المراحل التي تمر على المارد الأحمر الكبير، يخرج مودعاً دوري أبطال إفريقيا بهزيمة ثقيلة أمام الفريق جنوب افريقي صن داونز، في المباراة التي أقيمت بينهما في دور ربع النهائي من البطولة بنتيجة 5/1 في مجموع المباراتين ، وجاءت هزيمة الأهلي بواقع نتيجة 5/0 في المباراة التي أقيمت في الاسبوع الماضي، واستطاع الأهلي من تغيير الصورة السلبية عنه في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد برج العرب بالأسكندرية، بهزيمة فريق صن داونز بنتيجة 1/0 بهدف لنجم الهجوم ” وليد ازارو”، ولم يستطع المارد الأحمر من تحقيق ريمونتادا في المباراة بسبب الحكم الجامبي ” باكاري جاساما” بسبب تحيزه الواضح للفريق جنوب أفريقي .

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز مخيبة لآمال جماهير المارد الأحمر ، الذي زحف على استاد المباراة بأعداد كبيرة، حيث بدأ اللقاء بسيطرة كبيرة من فريق الأهلي، حيث استحوذ على أغلب فترات اللقاء واضاع الفريق الكثير من الفرص الحقيقية، وجاء القائم ايضاً مانع في وجه هجمات الأهلي لإحراز أول الأهداف ، وتوالت الفرص الضائعة من الفريق المصري علي ارض برج العرب، كما وقف حكم المباراة الجامبي ” باكاري جاساما” مع الفريق الضيف، واضاع على الأهلي الفرصة في احتساب أول الأهداف كما أنه لم يحتسب على الأقل ضربتين جزاء، لو احتسبوا كان تغير الوضع تماما، وانتهى الشوط الأول بدون أهداف، وبدأ الشوط الثاني بزيادة الضغط على فريق صن داونز ولكن الأهلي لم يتمكن من إحراز الأهداف إلا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وحاول المارد الأحمر كثيراً لإحراز الأهداف ولكن دون جدوى ، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي على صن داونز بنتيجة 1/0 . جاءتمخيبةجماهير المارد الأحمر ، الذي زحف علىالمباراة بأعداد كبيرة، حيثاللقاء بسيطرة كبيرة من فريق الأهلي، حيث استحوذ على أغلب فترات اللقاء واضاع الفريق الكثير من الفرص الحقيقية، وجاء القائم ايضاً مانع في وجه هجمات الأهلي لإحراز أول، وتوالت الفرص الضائعة من الفريق المصري علي ارض برج العرب، كما وقف حكم المباراة الجامبي ” باكاري جاساما” مع الفريق الضيف، واضاع على الأهلي الفرصة في احتساب أول الأهداف كما أنه لم يحتسب على الأقل ضربتين جزاء، لو احتسبوا كان تغير الوضع تماما، وانتهى الشوط الأول بدون أهداف، وبدأ الشوط الثاني بزيادة الضغط على فريق صن داونز ولكن الأهلي لم يتمكن منالأهداففي الدقيقة 60 من عمر المباراة، وحاول المارد الأحمر كثيراًالأهداف ولكن دون، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي على صن داونز بنتيجة 1/0 .

شاهد تعليقات النجوم على نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

بعد نهاية المباراة مباشرة ورغم الخروج من البطولة، قام الكثير من المشاهير من التغريد على تويتر لشد أزر الفريق ومساندته للخروج من محنته.

شريف عبد الفضيل

مؤمن زكريا

ابراهيم منيسي

جماهير النادي الأهلي

اعطى جماهير نادي القرن النادي الأهلي اليوم ولاعبيه درساً في الروح الرياضية، كما نشاهد في الدول الأوربية بعد خروج فريقه من البطولات كيف يتصرفون، وكانت هناك تعليقات وأناشيد للفريق.

زعلنا؟ ايه يعني مانت ياما طيرتنا م الفرحة.. بكينا؟ ايه يعني مانت ياما في عز همومنا والدنيا كلها علينا، مكانش فيه غيرك واقف معانا وبيرسم البسمة علي وشوشنا..

احنا منقدرش أصلا نزعل منك، احنا زعلانين بس عليك ❤

ومعكم بعض صور المباراة

الكابتن محمود الخطيب

فيديو الجماهير

أعظم جمهور في الكون ❤ Gepostet von Al Ahly Videos am Samstag, 13. April 2019

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