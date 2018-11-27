نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري فوز ذئاب الجبل

يعود النادي الأهلي من جديد لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حين يواجه فريق المقاولون العرب مساء يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد غياب استمر لفترات طويلة، فالفريق الأحمر الذي كان يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا ووصل للمباراة النهائية، ثم خاض إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية الأبطال، لم يخض سوى ست مباريات فقط في الدوري المحلي منذ انطلاقه هذا الموسم، حيث كانت آخر مباراة له أمام الاتحاد السكندري وخسر فيها الأهلي.

يستضيف ملعب ستاد السلام الدولي بالقاهرة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، فبعد أن خسر الأهلي المباراة النهائية من دوري الأبطال على يد الترجي التونسي، ثم الخروج من بطولة كأس زايد على يد الوصل الإماراتي، أصدرت إدارة النادي القاهري قراراً بإقالة الفرنسي كارتيرون، ليكون محمد يوسف هو المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي في الفترة الحالية، وهو من سيتولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأحمر في مبارياته القادمة المحلية.

أرقام الأهلي والمقاولون في الدوري هذا الموسم

الأهلي خاض حتى الآن ست مباريات فقط منذ بداية الدوري المصري، واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في ثلاث جولات، حيث فاز الأهلي على أندية: المصري، ودجلة، والحدود، وتعادل مع الإسماعيلي، والانتاج، قبل أن يتلقى الخسارة على يد الاتحاد السكندري في آخر مبارياته بالدوري، ويسعى الأهلي بقيادة محمد يوسف لتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب من أجل تحسين نتائج الفريق، والعودة مجدداً لمراكز المنافسة على لقب الدوري المصري.

على الجانب الآخر فإن المقاولون العرب يدخل من اجل مواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري المحلي، ذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس تمكنوا من إعتلاء المركز الثامن بجدول الترتيب بالدوري المصري، الفريق الذي خاض حتى الآن 13 مباراة نجح في الفوز في أربع جولات، وتعادل في خمس، وخسر في مثلهم، ليحصد المقاولون 17 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وقد قررت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري برئاسة الحاج عامر حسين بأن تٌقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

وسيتم نقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم من خلال شاشة قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت، حيث ستسبق بداية المباراة إقامة ستديو تحليلي على كل قناة يقوم بالتحليل الفني للفريقين قبل وبعد المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون

بدأت قبل قليل أحداث مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري، والنتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور أكثر من ربع ساعة من صافرة البداية.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسنتابع معكم مجريات الشوط الثاني فور بدايتها.

ونجح اللاعب أحمد علي من تسجيل هدف التقدم للمقاولون العرب في الدقيقة الثانية والثمانين من زمن المباراة.

انتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز ذئاب الجبل بهدف دون مقابل، ليرفع المقاولون من رصيده للنقطة 20، فيما توقف رصيد الأهلي 11 نقطة في المركز الأخير.