نتيجة مباراة الأهلي ضد المصري وترتيب الدوري المصري بعد فوز المارد الأحمر

الأهلي ضد المصري،في مباراة مؤجلة عن الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز تغلب نادي الأهلي المصري على نادي المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب حرس الحدود.

الأهلي دخل المباراة بقوة حيث يسعى الإنتزاع المركز الثاني من غريمه التقليدي الزمالك الذي خسر في مباراته الأخيرة، ولم يشهد الربع ساعة الأول من المباراة فرص واضحة للفريقين مع أفضلية طفيفة للأهلي الذي ضيع مهاجمه وليد آزارو فرصة التقدم، لكنه عاد وكفر عن ذنبه بتمريرة رائعة لصالح جمعة الذي أسكنها الشباك، تقدم الفارس الأحمر إستمر حتى نهاية الشوط الأول من المباراة.

في الشوط الثاني من المباراة حاول المصري تعديل النتيجة في عدة مناسبات لكنه فشل في التسجيل، وفي الدقيقة الثالثة والسبعين تحصل الأهلي على ركلة جزاء سددها بنجاح علي معلول مسجلاً الهدف الثاني في اللقاء، تواصل المد الأحمر بحثا عن هدف ثالث لكن النتيجة بقيت على حالها إلى ان أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز نادي الأهلي بهدفين دون رد.

شاهد أيضا:موعد مباراة ليفربول القادمة ضد هدرسفيلد والتشكيل المتوقع للفريقين

ترتيب الفِرق الخمس الاوائل في الدوري المصري:

1. بيراميدز برصيد 63 نقطة حققها في تسعٍ وعشرين مباراة.

2.الأهلي برصيد واحد وستين نقطة حققها في سبع عشرين مباراة.

3.الزمالك برصيد ستين نقطة حققها في سبعٍ وعشرين مباراة.

4.المصري برصيد ستة وأربعين نقطة حققها في تسعٍ وعشرين مباراة.

5.المقاولون العرب برصيد ثلاثٍ وأربعين نقطة حققها في ثلاثين مباراة.

← إقرأ أيضاً: