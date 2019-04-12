نتيجة قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019 – مجموعة مصر في كأس الأمم الافريقية 2019

الحدث الأكثر متابعة وإنتظار اليوم الجمعة الثاني عشر من شهر إبريل للعام 2019 هو قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت اليوم في مصر التي تستضيف هذا العام كأس الأمم الإفريقية 2019 وترقب الكثيرون نتيجة القرعة التي دارت في بث مباشر من خلال قناة أون سبورت الرياضية والتي دعا فيها الكثيرون لمنتخب مصر ليكون ذي حظ جيد وفي مجموعة يستطيع فيها أن يظهر قدراته ويعود فيها للصدارة ويعوض ما حدث في كأس العالم الماضي ، ومنذ قليل تم إعلان نتيجة قرعة كأس الأمم الإفريقية وترتيب مصر وجدول ترتيب مصر في كأس الأمم الإفريقية بعد أن وقعت مصر في المجموعة الأولي في الكأس وهو الأمر الذي تمناه الكثيرون ويمكنكم الآن معرفة كافة تفاصيل قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي إقيمت بالقاهرة منذ قليل.

نتيجة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

نتيجة قرعة كأس الأمم الإفريقية كانت غير متوقعة على الإطلاق صادف فيها الحظ الجيد مصر لتكون في مجموعة متوسطة القوي ، وأتت مجموعات أخري قوية بشكل كبير مما سيجعلنا نشاهد مباريات نارية في كأس الأمم الإفريقية هذا العام ،ويمكنكم الآن معرفة الستة مجموعات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية هذا العام وترتيب الفرق المنافسة.

مجموعة مصر في قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

تقبع مصر في المجموعة الأولي في كأس الأمم الإفريقية وتنافس مصر في مجموعتها كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابواي ويتوقع الكثيرون الأداء الجيد من منتخب مصر هذا العام في مبارياته القادمة في الكأس للحصول عليه .

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