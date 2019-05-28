نتائج مباريات المصري ضد الداخلية والجونة ضد الإسماعيلي ومصر المقاصة ضد طلائع الجيش

في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري المصري تعادل نادي طلائع الجيش مع مصر المقاصة بهدف لكل منهما، مصر المقاصة كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة الواحدة والعشرين عن طريق لاعبه مصطفى محمد أحمد، وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني أدرك شيميليس بيكيلي التعادل لطلائع الجيش.

وبهذه النتيجة رفع مصر المقاصة رصيده إلى ست وأربعين نقطة في المركز السادس، ورفع طلائع الجيش رصيده إلى واحد وأربعين نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى إكتسح نادي المصري الداخلية بثلاية نظيفة، وتوالى على تسجيل أهداف المصري كل من سيمبورى الذي سجل الهدف الأول للمصري في الدقيقة الواحدة والخمسين، وسجل عمرو موسى الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الثمانينن قبل أن يعود سيمبورى ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

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وبهذه النتيجة عزز المصري مركزه رابعا برصيد إثنين وخمسين نقطة، فيما تجمد رصيد نادي الداخلية عند النقطة السابعة والعشرين في المركز قبل الأخير.

وحقق نادي الجونة تعادلا مهما أمام ضيفه نادي الإسماعيلي وفشل الفريقين في هز الشباك لتنهي المباراة على التعادل السلبي، وبهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى سبع وثلاثين نقطة في المركز الثالث عشر ،كما رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة الثالثة والأربعين في المركز السابع مع تبقي مباراة وحيدة له في الدوري.

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