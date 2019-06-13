ميعاد مباراة المغرب اليوم ضد غامبيا 12-6-2019: القنوات الناقلة وتشكيلة المنتخب المغربي

يلتقي اليوم المنتخب المغربي مع منتخب غامبيا في أحد اللقاءات الكروية الودية الكبيرة التي تقام بين المنتخبات الأفريقية تمهيداً لبطولة دوري الأمم الأفريقية 2019 المقامة علي الأراضي المصرية بداية من يوم 21 من شهر يونيو الحالي، فقد وقع منتخبي المغرب وغامبيا في مجموعة المنتخبات المشاركة في البطولة، والتي يكون عددها 24 من المنتخبات الأفريقية الكبيرة، ومن بينهم عدد كبير من المنتخبات العربية، مثل مصر، والمغرب، وتونس، وغيرهم، دعونا الآن نتعرف علي موعد مباراة المغرب وغامبيا اليوم، وكذلك نتعرف علي القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم.

موعد مباراة المغرب ضد غامبيا اليوم

تم تحديد يوم الأربعاء الموافق 12-6-2019 ليكون هو يوم اللقاء المرتقب بين منتخب غامبيا والمنتخب المغربي، بينما فيما يخص توقيت مباراة المغرب اليوم فقد تحدد ليكون في تمام الساعة 16:30 بالتوقيت العالمي غرينتش، كما يكون توقيت اللقاء في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت المملكة المغربية، وفي نفس التوقيت بالجزائر وتونس، بينما يكون توقيت المغرب ضد غامبيا اليوم في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت مصر.

ستقام المباراة علي ملعب ستاد مراكش بالمغرب، وسيكون تشكيل المنتخب المغربي اليوم كالمعتاد 4-3-3، ولن يغيب عنه أي من لاعبي الفريق الأساسين، حيث سيستعين المدرب بكل الأوراق للعرض استعداداً للبطولة الأفريقية “أمم أفريقيا” 2019، ويأتي التشكيل المتوقع للمنتخب كالتالي:

تشكيلة منتخب المغرب المتوقع أمام غامبيا

المرمي: منير المحمدي.

خط الدفاع الخلفي: أشرف حكيمي – المهدي بنعطية – مروان دا كوستا – نصير مزراوي.

خط الوسط: كريم الأحمدي، حكيم زياش، يوسف آيت بناصر.

خط الهجوم: نور الدين أمرابط- سفيان بوفال- خالد بوطيب.

القنوات التي تذيع مباراة المغرب

فيما يخص القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغامبيا اليوم فقد تحددت الإذاعة ضمن مجموعة قنوات بين سبورت المشفرة، والتي سيقوم جواد بادا بالتعليق علي المباراة عبر قناة bein sport القطرية، كما ستقوم قناة المغرب الرياضية بنقل المباراة، وذلك لأن المباراة تلعب علي الأراضي المغربية.

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