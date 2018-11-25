موقع مكاني | رابط بيع تذاكر مباريات الدوري السعودي Makani

نقدم لكم اليوم الرابط الخاص بـ موقع مكاني المسؤول الوحيد عن بيع تذاكر المباريات للدوري السعودي للمحترفين، ومباريات المنتخب السعودي، ومباريات كأس دوري محمد بن سلمان، كما سوف نعمل أدناه على تقديم جميع الإجراءات الخاصة بطريقة الحجز لتذاكر مباريات دوري ولي العهد لجميع الفرق المشاركة به، ومن أبرز هذة الأندية نادي الهلال، نادي الاتحاد، النادي الاهلي، نادي التعاون، نادي النصر، وغيرها الكثير، مع العلم بأن موقع makani لا يكتفي فقط بعملية حجز تذاكر الدوري السعودي للمحترفين، بل بجميع البطولات والمناسبات الرياضية الأخرى.

موقع مكاني السعودي – رابط makani

المملكة العربية السعودية تقوم باستخدام جميع التكنولوجيا الحديثة بغرض التوفير على مواطنيها العبء البدني، ولهذا الغرض قامت بتدشين موقع مكاني الخاص بحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي ومباريات المنتخب السعودي وكأس الملك في كافة الاحتفالات والمناسبات القارية والمحلية والعربية، ولهذا ومع اقتراب موعد إنطلاق مباريات كأس محمد بن سلمان، اليوم جئنا لتقديم الرابط الخاص بـ موقع مكاني لعاشق ومحبي مشاهدة ذلك الكم الكبير من المباريات بداخل مدرجات أرض الإستاد.

موقع مكاني الرابط، من هنـــــــــا

طرق السداد من خلال موقع مكاني

رابط موقع مكاني مثل غيره من المواقع الإلكترونية المختلفة والمتنوعة التي تقوم بالتحصيل لقيمة تذاكر المباريات من خلال البنوك الإلكترونية عن طريق حسابات بايونير أو باي بال، وغيرها من الحسابات المتنوعة، لذلك يعتبر هذا الشرط الأول من أجل حصول على تذاكر مباريات الدوري السعودي وجميع المحافل الأخرى، ولهذا تجد أن جميع جماهير أندية المملكة السعودية لديها هذة الحسابات حتى تتمكن من المشاهدة من المدرجات لتلك المباريات، ومما هو جدير بالذكر، بأن المشاهد يمكنه القيام بشراء تذاكر المباريات لأصدقائه ممن ليس لديهم هذة الحسابات الإلكترونية.

كيفية الولوج إلى موقع مكاني

كما هو موضح أعلاه، بكل يسر وبعد عملية التسجيل، سوف تقوم بتفعيل العضوية الخاصة بك من خلال البريد الإلكتروني لك بداخل موقع مكانى وهذا من خلال الرسالة التي أرسلها لك ذلك الموقع، ومن ثم سوف تعمل على كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، وبعدها كلمة المرور السرية، ومن ثم سوف تشاهد الصورة الموضحه أدناه.

كما نشاهد عبر الصورة التي أرفقناها أعلى، فإن موقع مكاني قد قام بتقسيم مدرجات الإستاد إلى عدد من الأقسام وهذا بغرض نجاح التنظيم لذلك الأمر، وبالتأكيد يستند في هذا على النادي صاحب الموقع ليتمركز محبيه وعشاقه في بداية العملية على المخصص له من مدرجات،ومن بعدها للفريق الأخر يتم نفس الحال.

مع العلم بأن مدرجات الملعب يتم تقسيمها لعدد من القطاعات المختلفة والملونة وفقاً لنوع المكان الذي ترغب في الجلوس به، وهذة الأماكن هي، درجة أولى ممتازة، درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة.

وهنا يصل القطار للمحطة الأخيرة من مقالنا ونرجوا أن نكون قمنا بشر كيفية التسجيل والتفعيل على موقع حجز تذاكر مباريات أندية المملكة العربية السعودية وطريقة اختيار الأماكن المفضلة لمشاهدي الدوري السعودي من مدرجات الإستاد.