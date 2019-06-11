موعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وأندورا في تصفيات اليورو 2020

نقدم لكم موعد مباراة فرنسا وأندورا، القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأندروا، في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب أندورا اليوم الثلاثاء 11/06/2019، وسوف نعرض أيضاً التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وأندورا في الجولة الرابعة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2020.

موعد مباراة فرنسا وأندورا

يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب أندورا في تصفيات اليورو 2020،علي ملعب “الوطني”، في تمام الساعة التاسعه الا ربع “8.45” بتوقيت مصر، واليكم موعد المباراة لكافة الدول العربية.

المغرب- موريتانيا- جرينيتش GMT 6.45 مساءً تونس- الجزائر 7.45 مساءً مصر- ليبيا- السودان 8.45 مساءً السعودية- فلسطين- سوريا- الاردن- لبنان- اليمن- العراق- قطر- البحرين- الكويت 9.45 مساءً

يعد المنتخب الفرنسي ضيفاً ثقيلاً علي نظيرة منتخب أندورا، في الملعب “الوطني” في العاصمة “لافيلا” أكبر مدن أندورا.

خاض المنتخب الفرنسي ثلاث مباراة، فاز في مباراتين، الأولي فاز علي مولدوفا بنتيجة 4-1، ثم فاز علي أيسلندا، خسر أمام تركيا بهدفين نظيفين، وتضم مجموعة المنتخب الفرنسي منتخبات: مولدوفا، أندورا، الفرنسي، أيسلندا، البانيا، التركي.

وعلي الجانب الأخر فقد خاض منتخب أندورا ثلاث مبارايات، ولكن لم يحقق أي انتصار، ويأتي في أخر مجموعته بدون نقاط، وسوف يدخل مباراة اليوم ضد فرنسا علي أمل نتيجة ايجابية.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وأندورا

تُلعب اليوم مباراة تمتلئ بالإثارة والمتعه، بين منتخبي فرنسا وأندورا، وقررت قنوات بي ان سبورت أنها سوف تقوم بإذاعة المباراة علي قناة “بي ان سبورت 6″، بتعليق المُعلق الشهير “جواد بدة”.

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وأندورا

قرر “ديديية ديشان” المدير الفني لمنتخب فرنسا بأنه سوف يلعب بطريقته المعتاده التي يلعب بها في كل مباراة، وأكد أنه في سوف يلعب في خط الدفاع بـ صامويل أومتيتي بجانب رافاييل فاران، وفي خط الهجوم فسوف يعتمد على الثلاثي كيليان مبابي وجريزمان وأوليفيه جيرو.

التشكيل 4-2-3-1

حراسة المرمي: هوجو لوريس

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز- صامويل أومتيتي- رافائيل فاران- بينجامين بافارد

خط الوسط: بول بوجبا- موسي سيسوكو

خط الهجوم: بلايز ماتويدي- أنطوان جريزمان- كيليان مبابي- أولييفيه جيرو

ويسعي كلا من المنتخبين بقوة اليوم لضم الثلاث نقاط، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

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