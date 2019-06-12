موعد والقنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي ضد اتحاد بن ڨردان بالدوري التونسي

نقدم لكم موعد مباراة الترجي التونسي ضد اتحاد بن ڨردان، القنوات الناقلة لمباراة اتحاد بن ڨردان والترجي التونسي، حيث يواجة فريق اتحاد بن ڨردان نظيرة اليوم فريق الترجي التونسي وذلك في الاسبوع 25 من بطولة الرابطة التونسية لكرة القدم.

موعد مباراة الترجي التونسي واتحاد بن ڨردان

يفتح ملعب “7 مارس” أبوابة لإستقبال مباراة الترجي التونسي في مواجهة نظيرة اتحاد بن ڨردان، حيث تُلعب المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مصر، وإليكم موعد مباراة اتحاد بن ڨردان ضد الترجي التونسي بتوقيت كافة الدول العربية.

موريتانيا- جرينيتش GMT 2.00 مساءً تونس- الجزائر- المغرب 3.00 مساءً مصر- ليبيا- السودان 4.00 مساءً السعودية- فلسطين- سوريا- الاردن- لبنان- اليمن- العراق- قطر- البحرين- الكويت- جزر القمر 5.00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي واتحاد بن ڨردان

تُلعب اليوم مباراة فريق الترجي التونسي ونظيرة اتحاد بن ڨردان، وذلك علي قناة “الوطنية 1″، حيث يسعي كل من الفريقين للحصول علي الثلاث نقاط، حيث اذا استطاع فريق اتحاد بن ڨردان الحصول علي الثلاث نقاط سوف يصبح رصيده 38 نقطة، سوف ينتقل من الترتيب الخامس الي الترتيب الرابع، حيث يوجد فرق نقطه بينه وبين نادي الإفريقي.

خاض نادي الترجي 24 مباراة، استطاع فيهم الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 5 مبارايات، خسر مباراتين، حيث يحتل نادي الترجي صدارة الدوري التونسي برصيد 56 نقطة.

علي الجانب الآخر خاض فريق اتحاد بن ڨردان 24 مباراة، فاز في 9 مبارايات، تعادل في 8 مبارايات، خسر 7 مبارايات، ولذلك يحتل نادي اتحاد بن ڨردان الترتيب الخامس بالدوري التونسي برصيد 35 نقطة.

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