موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

يقام اليوم مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بالمملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بين فريقي فريقي التعاون والاتحاد وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، ويخوض فريق التعاون النهائي اليوم بعد غياب دام 30 عامًا منذ أول حضور له، ولكن هذه المرة دون هزيمة في الأدوار السابقة من البطولة، كما انه أسقط فريق الهلال في نصف النهائي بخماسية على ملعبه ووسط جماهيره، ويسعي التعاون للفوز بالكأس اليوم للمرة الاولي في تاريخه.

موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

سيقام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم بين التعاون والاتحاد في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وذلك علي ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بالرياض.

ويحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 52 نقطة بجدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في نهائي الكأس KSA Sports 1 HD

KSA Sports 2 HD

KSA SPORT +1

KSA Sports HD+2

Dawri Plus 1 HD

Dawri Plus 2 HD

أبوظبي الرياضية HD 1 المعلقين : فهد العتيبي + فارس عوض + عبدالله الحربي + سمير المعيرفي (KSA SPORTS) – عيسى الحربين + جعفر الصليح (DAWRE PLUS) – علي سعيد الكعبي + عامر عبدالله (AD SPORTS).

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