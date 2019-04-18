موعد مباراة نابولي ضد أرسنال في إياب الربع النهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة نابولي ضد أرسنال،يسافر آرسنال إلى استاد سان باولو مساء الخميس ويتطلع إلى الحصول على نتيجة إيجابية، تضعه في الدور نصف النهائي من دوري أوروبا للسنة الثانية على التوالي.

يقف في طريقه فريق نابولي الذي خسر مرة واحدة على أرضه طوال هذا الموسم – هزيمة 2-1 أمام متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوفنتوس.

وقد خسر آرسنال هذا الموسم مرتين في الدوري الأوروبي أمام بات بوريسوف ورين الفرنسي.

موعد مباراة نابولي ضد أرسنال

الخميس 18 أبريل

على تمام الساعة 19:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب استاد سان باولو

القنوات الناقلة:BEIN SPORTS HD1

الحكم أوفييدو ألين هاتجان

التشكيل المتوقع لكلا الفريقين:

نابولي ميريت. هيساج ، مكسيموفيتش ، كوليبالي ، روي ؛ إنسينيي ، ألان ، زيلينسكي ، رويز ، ميرتنز ؛ ميليك

ارسنال تشيك. مايتلاند نايلس ، كوسيليني، سوكراتيس ،مونريال ؛ توريرا ، جندوزي ، شاكا ؛ رمزي ، يوبي ، لاكازيت

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إليك طريقة أداء الفريقين في المباريات الخمس السابقة:

نابولي ارسنال

كييفو 1-3 نابولي (14/04) واتفورد 0-1 آرسنال (15/04)

ارسنال 2-0 نابولي (11/04) ارسنال 2-0 نابولي (11/04)

نابولي 1-1 جنوة (07/04) ايفرتون 1-0 ارسنال (07/04)

امبولي 2-1 نابولي (03/04) ارسنال 2-0 نيوكاسل (01/04)

روما 1-4 نابولي (31/03) آرسنال 3-0 رين (14/03)

ومن المثير للاهتمام ، في اللقاءات الثلاثة بين هذين الناديين ، فاز الفريق المضيف بنتيجة 2-0. وإذا تكررت هذه النتيجة مساء يوم الخميس سيؤدي إلى الانتقال إلى الوقت الإضافي.

ومن المؤكد أن يخلق مشجعوا الفريق الإيطالي جوًا معاديًا لـلجانرز مساء يوم الخميس وسيكون اختبارًا لطموح الفريق اللندني على مدار 90 دقيقة.

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