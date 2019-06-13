موعد مباراة مصر و تنزانيا اليوم الخميس 13-6-2019 و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

تبدأ اليوم أولي المباريات الودية لمنتخب مصر، في مواجهة منتخب تنزانيا، وتقام المباراة اليوم الخميس 13 يونيو 2019 على أستاد برج العرب، وذلك إستعدادا لكأس الامم الأفريقية الذي من المقرر أن يقام في مصر إبتدا من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ونتعرف الآن علي موعد المباراة والقنوات الناقلة ، والتشكيل المتوقع، وقرر المدير الفني لمنتخب مصر “خافير أجيري” ان يشارك في هذه المباراة بكل من عمر جابر، وعبدالله السعيد وطارق حامد ومحمد النني وعمرو وردة وأحمد علي .

مباراة مصر ضد تنزانيا اليوم

المباراة بين : مصر وتنزانيا .

البطولة : مباراة ودية إستعدادا لمباريات كأس الامم الافريقية 2019 .

معلق المباراة : حاتم بطيشة .

المباراة ستقام على : إستاد برج العرب .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت 1 ، قناة اون سبورت 1 .

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم

حارس المرمى : أحمد الشناوي.

خط الدفاع : أحمد المحمدي – محمود علاء – أحمد حجازي – أيمن أشرف.

خط الوسط : طارق حامد – عبد الله السعيد – نبيل عماد “دونجا” – وليد سليمان – عمرو وردة .

فى الهجوم : أحمد علي.

موعد مباراة مصر و تنزانيا

تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

تبدأ المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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