موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع لكلا من الفريقين

تقام اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من يونيو 2019 المباراة الودية بين المنتخب المصري ونظيرة التنزاني،والتي سوف يشهدها استاد برج العرب في محافظة الإسكندرية في الساعة التاسعة مساءا، استعدادا وتمهيدا لمباريات كأس الأمم الأفريقية التي سوف تبدأ يوم الجمعة المقبلة الموافق 21 من شهر يونيو 2019، والتي ينتظرها العالم أجمع وتعد مباراة تنزانيا محاكاة لما سوف نراه في مباريات كأس أفريقيا، يستعرض كل فريق قوته وخططه الموضوعة وتجربتها علي أرض الواقع

التشكيل المتوقع لكلا من الفريقين

منتخب مصر

صرح خافيير أجيري – المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر – أنه سوف يقوم بتجربة دماء جديدة داخل المنتخب، فقد أستعان ببعض ألاعبين الجدد مثل دونجا وطارق حامد، وسوف يكون التشكيل المتوقع لمنتخب مصر كالأتي:.

أحمد الشناوي في حراسة المرمى بالتبادل مع حارس المرمي الزملكاوي جنش

ويشكل كلا من أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف خط الدفاع للمنتخب

ويتكون خط الوسط من كلا من:. طارق حمدي ودونجا

أما خط الهجوم فسوف ينضم له أحمد علي مساندا له من الخلف كلا من عبد الله السعيد ووليد سليمان وعمرو ورده

القنوات الناقلة للقاء منتخب مصر وتنزانيا

تذاع مباراة مصر وتنزانيا الودية علي قنوات on sport و قناة time sport، وسوف تبدأ إذاعتها في تمام الساعة التاسعة مساءا .

وسوف نوافي سيادتكم بالتعليق علي المباراة وآراء المعلقين في التحكيم والمباراة وعرض نتائج المباراة مع التمني بكل الخير لمنتخب مصر

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