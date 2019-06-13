اليوم مباراة مصر ضد تنزانيا في مستهل الإستعداد لكان 2019 وغياب محمد صلاح لمزيد من الراحة

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام داخل جمهورية مصر العربية، وعشاق الساحرة المستديرة في جميع دول العالم، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن موعد أولى مباريات منتخب مصر للإستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، والتي يترقبها الملايين للإطمئنان على منتخب مصر قبل إنطلاق فاعليات البطولة، والتي يتطلع المشجعيين المصريين في التتويج بلقبها خاصاً أنها مقامة على أرض مصر، وإستغلال عاملي الأرض والجمهور، المباراة تنطلق التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب،ونتمني أن يتواجد الجمهور المصري لمؤازرة الفريق ،لإعطائه دفعة معنوية قبل البطولة.

ضم المكسيكي خافيير أجيري / المدير الفني لمنتخب مصر، 23 لاعب لخوض أولى المباريات الودية وهم ( محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمود جنش ، أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، ايمن أشرف ،باهر المحمدي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد أيمن منصور، طارق حامد، محمد النني، نبيل عماد دونجا، علي غزال، عمر جابر، وليد سليمان، عبد الله السعيد، عمرو واردة، محمود حسن تريزيجيه، أحمد حسن كوكا،مروان محسن، أحمد علي، محمد صلاح )

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم

حراسة المرمي( أحمد الشناوي).

خط الدفاع( أحمد حجازي ،باهر المحمدي،أيمن أشرف، أحمد المحمدي).

خط الوسط( نبيل عماد دونجا،محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عبد الله السعيد،عمرو وردة).

خط الهجوم(مروان محسن).

سبب غياب محمد صلاح عن مباراة الليلة

قرر المدير الفني لمنتخب مصر /خافيير أجيري ضم محمد صلاح لقائمة المباراة، ولكن لن يشارك النجم المصري في اللقاء، لمنحه مزيداً من الراحة وإعطاءه فرصة أكبر للتجهيز البدني، نظراً لأن صلاح خاض نهائي دوري الأبطال من 13 يوماً فقط وبعدها أخذ راحة سلبية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الليلة

تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضي “الديجيتال”عن طريق إدخال التردد UHF32

وكذلك عن طريق التردد الإرضي العادي”أنالوج” عن طريق الإريال العادي الداخلي محل القناة الثانية الأرضية.

قد يهمك معرفة تردد قناة تايم سبورت الناقلة للمباراة من هنا

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