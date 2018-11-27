موعد مباراة ليڤربول وباريس سان جيرمان القنوات الناقلة

يخوض فريق ليڤربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، مباراة هامة وقوية، أمام فريق باريس سان جيرمان ” بي اس جي”، ذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ب دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة علي إستاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة علي فضائية bein sports hd.

أما عن التشكيلة المتوقعة لفريق ليڤربول فتكون كالآتي:–

أليسون، آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جوجوميز، ترينت أليكساندر، آرنولد، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، جيمس ميلنر، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

أما عن تشكيلة فريق باريس سان جيرمان فتكون كالآتي:– جيانلويجي بوفون، بريسنيل كيمبيمي، ماركينيوس، تياجو سيلفا، داني ألفيس، أدريان رابيو، خوان بيرنات، موسي ديباي، إدينسون كافاني، آنخيل دي ماريا، إيريك ماكسيم تشوبو، موتينج.

وكما يذكر أن فريق ليڤربول الإنجليزي، قد جمع 6 نقاط من خلال المباريات التي خاضها أمام فريق باريس سان جيرمان والنجم الأحمر، ويحاول جاهدا الفوز في المباراة القادمة من أجل الوصول إلي اللقب، وخوض المباراة النهائية التي ستقام علي إستاد واندا ميتروبوليتانوا” ذلك بالعاصمة الأسبانية مدريد، أما عن فريق باريس سان جيرمان فقد جمع 4 نقاط، كما يحاول هو الأخر جاهدا الفوز في المباراة من أجل الوصول للقب وخوض المباراة النهائية.