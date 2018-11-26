موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في “الجولة الخامسة” من دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي بي اس جي الفرنسي نظيره نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في مباراة يسعى فيها الريدز لانتزاع صدارة المجموعة من نابولي، حيث يحتل نادي نابولي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق هدف وحيد عن ليفربول الوصيف الذي يملك نفس الرصيد من النقاط يليه نادي باريس سان جيرمان برصيد 5 نقاط بينما يحتل النجم الاحمر المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد 4 نقاط من تعادل أمام نابولي بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وفاز في الجولة الماضية على ليفربول بهدفين نظيفين، ليزيد من اشتعال المجموعة.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بين ليفربول وباريس سان جيرمان قد انتهت لصالح الريدز بنتيجة 3-2، أحرز أهداف الريدز، ستوريدج بالدقيقة 30 وجيمس ميلنر 36 من ضربة جزاء وأحرز هدف الفوز روبرتو فيرمينو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بينما أحرز أهداف باريس سان جيرمان توماس منير في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول و كيليان مبابي في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الخامسة:

إليكم ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:

النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط 1- نابولي 4 1 3 0 4 3 1 6 2- ليفربول 4 2 0 2 7 5 2 6 3- باريس سان جيرمان 4 1 2 1 11 7 4 5 4- النجم الأحمر 4 1 1 2 3 10 -7 4

موعد مباراة ليفربول باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:

من المقرر أن يكون يوم الأربعاء 28 نوفمبر موعداً لإقامة مباراة ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الجولة الخامسة على ملعب بارك دي برينس ملعب البي اس جي، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا:

هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث لقاء ليفربول وباريس سان جيرمان في مباراة الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء من خلال شاشة قناة بي ان سبورت 1، المالك الحصري لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، هذا وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق الشهير عصام الشوالي.