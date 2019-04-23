موعد مباراة ليفربول ضد هيدرسفيلد و القنوات الناقلة بمشاركة محمد صلاح

يستضيف فريق ليفربول في مباراته القادمة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته السادسة و الثلاثين نظيره هيدرسفيلد تاون على ملعب الانفليد، وهو ينتظر هدية من فريق مانشستر يونايتد الذي يجب أن يفوز على المان سيتي في ديربي مانشستر، ليجعل حظوظ الليفر قائمة للتتويج باللقب بعد غياب طويل.

يحتل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح صدارة البريميرليج ب 88 نقطة بفارق نقطتين عن المطارد مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، حيث فاز الليفر في 27 مباراة آخرها أمام كارديف سيتي بثنائية نظيفة، وتعادل في سبع مناسبات مع خسارة واحدة.

توقيت مباراة ليفربول و هيدرسفيلد في الدوري الإنجليزي :

تلعب مباراة ليفربول و هيدرسفيلد مباشرة يوم الجمعة المقبل، الموافق ل 26 أبريل 2019 ، ابتداءا من الساعة السابعة مساءا بتوقيت جرينتش، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، و 10 مساء بتوقيت السعودية.

حقق أصدقاء محمد صلاح نتيجة الفوز في 91% من المباريات التي جمعتهم بنادي هيدرسفيلد تاون في حين إنتهت 7% من المباريات بالتعادل، مما يؤكد سيطرة الليفر بالطول و العرض على جميع مبارياتهم ضد هيدرسفيلد.

القنوات الناقلة ماتش ليفربول هيدرسفيلد مباشر

تبث مباراة ليفربول ضد هيدرسفيلد مباشر على قناة بي ان سبورت 2 المتخصصة في بث مباريات الدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

شهدت المباراة الأخيرة لليفربول أمام كارديف سيتي لقطة غريبة أثارت استياء الجماهير العربية بعد ردة فعل أحد اللاعبين ضد النجم محمد صلاح و حرمانه من تسديد ركلة الجزاء التي اصطادها.

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