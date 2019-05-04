موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد الليلة التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

فى متابعة مستمرة لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز حيث المتعة والاثارة والتشويق وخصوصا وسط كبير النجوم، وخلال منافسات الجولة الاخيرة حيث يتلقى عدد من الفرق المنافسة داخل المربع الذهبي على لقب البطولة للموسم الكروي الحالي، وضمن تلك الأندية التي تسعى لخطف البطولة نادى ليفربول المنضم في صفوفه اللاعب المصري النجم محمد صلاح يحتل ويتربع على المركز الثاني حتى الأول خلال موسم استثنائي كبير وساهم أيضا في بقاء الفريق بدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية والعربية والأوربية خلال الفترة الحالية كافة اللقاءات المرتقبة لنادى ليفربول لمتابعة النجم المصري محمد صلاح، حيث حدد الاتحاد موعد مباراة ليفربول القادمة بالدوري الانجليزي الجولة ال37 والذي يلتقي فيه نيوكاسل يونايتد فى صراع جديد

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويستعد نادي ليفربول معسكر مغلق استعدادا للقاء القادم والذي وافق السبت 4 مايو 2019، وذلك فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفي تمام السابعة الاربع بالتوقيت العالمي جرينتش، ويأتي ليفربول قبل اللقاء القادم بالمركز الثاني ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد90نقطة

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة نيوكاسل يونايتد – ليفربول استاد جيمس بارك السبت 4 مايو 2018، 28 شعبان 1440

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