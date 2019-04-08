موعد مباراة ليفربول ضد بورتو ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع القنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم العالمية ومتابعي دوري أبطال أوروبا الى اللقاء الناري المرتقب فى ذهاب ربع نهائي البطولة الاوروبية والتى تجمع بين فريق نادى ليفربول والذي يضم النجم المصري المحترف فى صفوفه محمد صلاح ضد نظيره بورتو ، وقد يستضيف استاد ملعب آنفيلد اللقاء المرتقب ليستضيف نادي ليفربول غرميه بورتو على ملعبه ووسط جمهوره، لتكون مباراة قوية وسهلة نسبيا” ليستغل عامل الارض والجمهور فى تحريك النتيجة الإيجابية لصالحه

موعد مباراة ليفربول ضد بورتو

واعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة أخبار النجم المصري محمد صلاح خلال كافة اللقاءات ومتابعة الريدز وخصوصا خلال دوري أبطال أوروبا، ويفتح استاد ملعب آنفيلد ابوابه لاستقبال الجماهير والاعبين يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل 2019 الموافق 4 شعبان فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين وفى تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت العالمى جرينتش

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويستعد فريق نادى ليفربول تحت قيادة المدير الفنى كلوب، يواصل سلسلة الانتصارات خلال الدوري الانجليزى ليصنع أيضا نتائج جيدة بدوري الأبطال ، حيث يحتل فريق ليفربول