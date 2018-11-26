موعد مباراة ليفربول القادمة ضد باريس سان جيرمان “بي اس جي” وبعض الانجازات

نقدم لكم في هذه المقالة كل ما يهمكم حول مباراة ليفربول القادمة وأهم ما تريد معرفته حول الريدز الإنجليزي ونجمه محمد صلاح، نادي ليفربول هو نادي متخصص في كرة القدم وهو أحد الفرق الأساسية في إنجلترا، وقد تم تأسيس النادي عام 1892، وقد تم التأسيس في مدينة ليفربول في إقليم الميرسيسايد بإنجلترا، وذلك علي يد رجل اعمال انجليزي يدعى جون هولدينغ، ويلقب الفريق بالريدز وذلك لتميزه باللون الاحمر، ويلعب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشارك النادي في الكثير من المباريات المميزة، ولذا سنتابع معكم موعد مباراة ليفربول القادمة وتوقيت المباراة وتفاصيل حولها فتابعونا علي موقعنا لمعرفة كل جديد وحصري حول النادي الإنجليزي.

انجازات ليفربول:

حصد نادي الريدز علي 11 لقب علي مستوى القارة الاوروبية وأهم ما فاز به هو الكثير من الألقاب الاوروبية وذلك أكثر من أي نادي آخر لكرة القدم، ومن إنجازاته:

تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، متأخراً عن ريال مدريد بثمانية ألقاب و عن إيه سي ميلان بلقبين.

تحقيق لقب كأس الإتحاد الأوروبي 3 مرات

فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي 5 مرات

احتل المرتبة 42 علي مستوى الفرق الأوروبية

اصبح ثاني اكبر الأندية الإنجليزية في الفوز بلقب الدوري في 18 بطولة، أقل من مان يونايتد الذي فاز ب20 لقب

حصل علي بطولة دوري لانكشاير

فاز بلقب الدوري الدرجة الثانية 4 مرات

حصل الريدز علي 15 لقباً في كأس الدرع الخيرية

حصل نادي ليفربول علي 7 ألقاب في كأس الإتحاد الإنجليزي

حصل النادي الأحمر علي 8 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية.

الملعب الرسمي لنادي ليفربول :

الملعب الرسمي هو ملعب انفيلد القابع في مدينة ليفربول شمال غرب انجلترا، وهو الملعب الرسمي للنادي الأحمر منذ تأسيس النادي، وللملعب 4 مدرجات، سبيون كوب (المشجعين المتعصبين)، والمدرج الرئيسي، ومدرج المئوية، و الأنفيلد رود.

قنوات رياضية هامة عليك متابعتها :

موعد مباراة ليفربول القادمة :

نتابع معكم كل ما تبحثون عنه حول موعد مباراة ليفربول القادمة وتفاصيل اللقاء، يلتقي النادي الاحمر بفريق باريس سان جيرمان، وتبدأ المباراة بين الناديين علي أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، وذلك يوم 28 نوفمبر 2018 في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت العاصمة المصرية، وفي تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.