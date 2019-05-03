موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يلتقي ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك مساء السبت حيث يتطلع فريق الريدز إلى مواصلة السباق على اللقب في الأمتار الأخيرة.

هناك نقطة واحدة تفصل ليفربول عن مانشستر سيتي الذي يتربع على قمة الترتيب ، حيث يأمل يورغن كلوب الفوز بالمبارتين المتبقيتين وتعثر السيت، ليأخذ كأس الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أنفيلد للمرة الأولى منذ 29 عامًا.

بعد هزيمته أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا 3-0 يوم الأربعاء ، سيكون كلوب مُطالبا بالفوز في المباراة القادمة يوم السبت.

ومع ذلك ، حصل فريق نيوكاسل على سبع نقاط من تسع نقاط محتملة في الأسابيع الأخيرة ، لذافقد يشكل الفريق تهديدا حقيقيا على الريدز.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نيوكاسل:

ستنطلق المباراة السبت 4 مايو

على تمام الساعة 18:45 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب سانت جيمس بارك

القنوات الناقلة:بي ان سبورت 2

الحكم أندريه مارينر

ويغيب عن نيوكاسل لاعب خط الوسط الشاب شون لونجستاف والمدافع فلوريان ليجون ، بينما سيغيب ميغيل ألميرون عن بقية الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة.

كما غاب جمال لاسيليس عن مباراة الفريق مع برايتون في مطلع الأسبوع الماضي بسبب مرض في المعدة ، لكن القائد قد يعود يوم السبت ، بينما أُجبر أيوز بيريز على الخروج من نفس المباراة وقد يغيب عن الملاعب لفترة.

جلس روبرتو فيرمينو وترينت ألكساندر أرنولد على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول في منتصف الأسبوع ، لكن من المتوقع عودة كلا اللاعبين إلى تشكيلة الفريق في نهاية هذا الأسبوع.

لسوء حظ ليفربول ، انتهى موسم نابي كيتا بعد إصابة الدولي الغيني بتمزق في الفخذ في كامب نو .

التشكيل المتوقع لليفربول ونيوكاسل يونايتد:

نيوكاسل دوبرافكا. مانكيلو ، شار ، لاسكيل ، دوميت ، ريتشي ؛ بيريز ، شيلفي ، هايدن ، أتسو ؛ روندون.

ليفربول أليسون. ألكساندر أرنولد ، ماتيب ، فان ديك ، روبرتسون ؛ فابينيو ، ويجنالدوم ، هندرسون ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني.

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إليك كيفية أداء كل فريق في المباريات الخمس الأخيرة:

نيوكاسل يونايتد ليفربول

برايتون 1-1 نيوكاسل (27/4) برشلونة 3-0 ليفربول (1/5)

نيوكاسل 3-1 ساوثهامبتون (20/4) ليفربول 5-0 هدرسفيلد (26/4)

ليستر 1-1 نيوكاسل (12/4) كارديف 0-2 ليفربول (21/4)

نيوكاسل 0-1 كريستال بالاس (6/4) بورتو 1-4 ليفربول (17/4)

آرسنال 2-0 نيوكاسل (1/4) ليفربول 2-0 تشيلسي (14/4)

يبدو أن رحلة دوري أبطال أوروبا قد انتهت بعد مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي ، والتي قد تقلل الضغط من مباراة الإياب الأسبوع المقبل وتسمح لكلوب بوضع معظم تركيزه على مباراتي الدوري الأخيرتين.

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