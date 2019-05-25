موعد مباراة فريق “بايرن ميونخ Vs لايبزيج” اليوم بنهائي كأس ألمانيا و القنوات الناقلة

يلتقي اليوم فريق بايرن ميونخ و لايبزيج ضمن مباريات كأس ألمانيا و التي تعقد اليوم السبت 25/5/2019 علي أرض ألمانيا بإستاد “أولمبيك برلين”.

رصيد بايرن ميونخ من النقاط:

و يمتلك البايرن رصيد كافي من النقاط و الذي يبلغ 78 نقطة،والجميع ينتظر لمشاهدة المباراة اليوم بين بايرن ميونخ و لايبزيج،والتي ستكون مباراة نارية بين الفريقين فهل يستطيع لايبزيج إطاحة البايرن و أخذ مكانة؟.

و فريق البايرن هو المتصدر و المسيطر حالين علي جميع أندية ألمانيا،ولديه فرصة كبيرة لنزع كأس ألمانيا مع هذه النقاط و التربع علي عرش الأبطال،لكن لننتظر الليلة لرؤية ما سيحدث بين فريق البايرن ميونخ و لايبزيج.

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام لايبزيج:

وبالنسبة لمواعد المباراة بين بايرن ميونخ و لايبزيج فستقام المبارة اليوم الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة بمصر،والساعة 9:00 مساء بتوقيت الرياض بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ و لايبزيج اليوم:

و القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ و لايبزيج هي قناة (beIN sport HD 4) حيث تمتلك قنوات بين سبورت حقوق البث.

حكم مباراة بايرن ميونخ و لايبزيج:

وحكم اللقاء بين فريق البايرن و لايبزيج هو “توبياس ستيلر”

وسيفتقد فريق البايرن اليوم اللاعب “ليون جوريتسكا” و الذي تعرض إلي للإصابة في قدمه في مباراته الأخيرة أمام فريق آينتراخت فرانكفورت و التي كانت الأسبوع الماضي.

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