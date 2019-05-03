موعد مباراة تشيلسى واينتراخت فرانكفورت فى ذهاب نصف نهائى الدورى الاوربى والتشكيل المتوقع

يتوجه اليوم نادى تشيلسى الى المانيا لمواجهة نادي آينتراخت فرانكفورت الألمانى فى نصف نهائى الدورى الاوربى ويطمح نادى تشيلسى لتحقيق نتيجة ايجابية قبل العوده الى لندا وفى الجهاء التالية يطمح نادي آينتراخت فرانكفورت فى تحقيق الفوز لإسعاد جمهوره قبل الذهاب الى لندا بنتيجة ايجابية تساعده في التأهل للدور النهائى.

مشوار الناديين فى البطوله

نادى تشيلسى بدا تشيلسي من دور المجموعات فقد فاز في خمس مباريات وتعادل فى مباراة واحدة

وبعد زالك وجهاء نادي مالمو – السويد وتغلب عليه بنتيجة 5/1 بمجموع المباراتين

وثم واجهاء فى دور 16 نادى دينامو كييف – أوكرانيا بنتيجة 8/0 فى المباراتين

ووجهاء فى دور 8 نادي سلافيا براغ – التشيك وفاز عليه 5/3 فى المباراتين.

نادى اينتراخت فرانكفورت

أما اينتراخت فرانكفورت فقد فاز فى جميع مباريات دور المجموعات

وبعد ذلك تواجها في دور 32 نادى شاختار دونيتسك – أوكرانيا وتغلب عليه 6/3 بمجموع المباراتين

وتم واجه في دور 16 نادى انتر ميلان – إيطاليا 1/0 بنتيجة المباراتين

ووجهاء فى دور 8 نادى بنفيكا – البرتغال وتعادل الفريقين بنتيجة 4/4 فى المباراتين ويصعد بأفضلية الاهداف خارج الارض.

التشكيل المتوقع

تشيلسى

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: ديفيد لويز / أندرياس كريستنسن / ماركوس ألونسو/سيزار أزبيليكويتا.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش/جورجينيو.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

موعد المباراة

الساعه 22.00 بتوقيت مكه المكرمه

الساعه 21.00 بتوقيت القاهره

19.00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقله

ستنقل المباراة على قناة بى ان سبورت 2

تعليق سوار الذهب.

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