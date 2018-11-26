موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس

ينتظر عشاق كرة القدم في أنحاء العالم تحديد موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت وهذا بعد تأجيل المباراة يوم الأحد الماضي وهذا بعد قرار رئيس كونيمبول أليخاندرو دومينغيز عبر موقع التواصل الاجتماعي وقال ان المباراة تم تأجيلها لأجل غير مسمي وسوف يتم تحديد موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في الأيام القادمة، حيث ستقام مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت علي ملعب مونومنتال في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، وحين الإعلان عن موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت سوف نرفقها أليكم عبر هذه الصفحة علي موقع نجوم مصرية.

موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

سيلعب فريق بوكا جونيورز هذه المباراة بشجاعة وقوة وهذا بسبب التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 2\2 وكانت المباراة تلعب علي ملعب فريق بوكا وسط الحشد الجماهير، وسيدخل فريق ريفر بليت المباراة في ارضه وسط جماهيره وهو مطالب من الجماهير بالفوز في هدة المباراة وتحقيق اللقب السابع له في هذه البطولة، حيث يأمل جماهير فريق ريفر بليت الفوز في هذه المباراة والتأهل ألي كاس العالم للأندية التي تقام في الأمارات، وسوف يستغل فريق ريفر بليت المباراة التي تقام في وسط جماهيره وفي ارضه والفوز علي بوكا جونيورز، وسنرفق أليكم عبر هذه المقالة موعد مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت وهذا بعد الإعلان عن موعد المباراة رسميا.