موعد مباراة بلجيكا واسكوتلندا في تصفيات اليورو 2020

نقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية ضمن نشرتنا الرياضية موعد مباراة بلجيكا واسكوتلندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث يواجه منتخب بلجيكا نظيره منتخب اسكوتلندا اليوم الثلاثاء 11/06/2019، وذلك في الجولة الرابعة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة بلجيكا واسكوتلندا

يواجه منتخب بلجيكا نظيره منتخب اسكوتلندا في تصفيات اليورو 2020،علي ملعب الملك “بودوان”، في تمام الساعة التاسعه الا ربع “8.45” بتوقيت مصر، وسوف نعرض لكم موعد المباراة لكافة الدول العربية.

المغرب- موريتانيا- جرينيتش GMT 6.45 مساءً تونس- الجزائر 7.45 مساءً مصر- ليبيا- السودان 8.45 مساءً السعودية- فلسطين- سوريا- الاردن- لبنان- اليمن- العراق- قطر- البحرين- الكويت 9.45 مساءً

يسعي منتخب بلجيكا بالفوز علي منتخب اسكوتلندا، ولذلك لتوسيع صدارتة مع أقرب منافسية في مجموعته.

وفي المبارايات السابقه، خاض المنتخب البلجيكي ثلاث مبارايات، واستطاع الفوز في الثلاث مبارايات، ولم يشهد أي خسارة أو تعادل، ويحتل بلجيكا المركز الثالث في مجموعته برصيد 9 نقاط، في مجموعته التي تضم منتخبي سويسرا وايسلندا.

علي الجانب الأخر خاض منتخب اسكوتلندا ثلاثة مبارايات، واستطاع منتخب اسكوتلندا تحقيق الفوز في مباراتين وخسر في مباراة، ويحتل اسكوتلندا المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط أيضاً، في مجموعته التي تضم منتخبي ألبانيا وإسرائيل.

لعبت بلجيكا ضد اسكوتلندا في يوم 7 من شهر سبتمبر 2018، واستطاع منتخب بلجيكا تحقيق فوز ساحق علي منتخب اسكوتلندا بأربعة أهداف نظيفه في شباك المنتخب الاسكوتلندي.

ويسعي كلا من المنتخبين بقوة اليوم لضم الثلاث نقاط، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

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