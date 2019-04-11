موعد مباراة برشلونة وهويسكا والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين

موعد مباراة برشلونة وهويسكا،يسافر برشلونة إلى استاد الكوراز ليواجه هويسكا المتواضع هذا السبت في الوقت الذي يقترب فيه الكاتالونيون من الفوز بلقب الدوري الإسباني الرابع في آخر خمس سنوات.

فاز برشلونة في مباراته الماضية ضد مان يونايتد في دوري أبطال أوروبا،وذالك بهدف وحيد سجله لوك شو الذي قام بتحويل ضربة سواريز إلى هدف في مرمى فريقه،وهو الفوز الحادي عشر للبرسا في آخر أحد عشر مباراة.

وعلى العكس من ذلك ،فإن هويسكا يقع في أسفل الترتيب، بفارق ست نقاط عن منطقة السلامة، وقد فشلوا في الفوز بأي من مبارياتهم الخمسة الأخيرة .

موعد مباراة برشلونة وهويسكا.

ستنطلق المباراة يوم السبت 13 مارس

على تمام الساعة 14:15(بتوقيت جرينتش)

على استاد الكوراز

الحكم إدواردو برييتو إغليسياس

برشلونة سيكون بدون سواريز وجيرارد بيكيه ،وبدون لاعب خط الوسط رافيينا،وكذالك المدافع البلجيكي توماس فيرمالين

ولن يلعب لويسينيو الظهير الأيسر لهويسكا بسبب استمراره في التعافي من الإصابة. ومع ذلك ، فقد عاد المدافع خورخي ميرامون ، حيث عاد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى التدريب هذا الأسبوع بعد مشكلة في أوتار الركبة.

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التشكيل المتوقع لكلا الفريقين:

هويسكا سانتاماريا. ميرامون ، مانتوفاني ، دييجيز ، غالان ؛ هيريرا ، ريفيرا ، جوميز ؛ أفيلا ، غاليغو ، هرنانديز.

برشلونة كييسن. روبرتو ، لينجليت ، أمتيتي ، ألبا ؛ بوسكيتس ، آرثر ، فيدال ؛ كوتينهو ، ديمبيلي ، مالكوم.

لم يخسر برشلونة منذ 23 يناير عندما سجل اشبيلية فوزًا رائعًا 2-0 في مباراة الذهاب من كأس الملك. ومع ذلك ، جاءت آخر خسارة له في الدوري في نوفمبر ، حيث فاز ريال بيتيس على أبطال أوروبا خمس مرات في ملعب نو كامب.

سجل هويسكا في كل من مبارياته السبعة الأخيرة في الدوري الأسباني ، وهي أفضل سلسلة له على الإطلاق في الدوري الأسباني

نتائج آخر خمس مباريات للفريقين:

هويسكا برشلونة

ليفانتي 2-2 هويسكا (07/4) مانشستر يونايتد 0-1 برشلونة (10/4)

هويسكا 3-3 سيلتا فيجو (03/4) برشلونة 2-0 أتلتيكو مدريد (06/4)

ريال مدريد 3-2 هويسكا (31/3) فياريال 4-4 برشلونة (02/4)

هويسكا 1-3 الافيس (16/3) برشلونة 2-صفر إسبانيول (30/3)

خيتافي 2-1 هويسكا (09/3) ريال بيتيس 1-4 برشلونة (17/3).

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