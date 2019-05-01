موعد مباراة برشلونة وليفربول اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .. والقنوات الناقلة للمباراة

تعرف الآن علي الموعد الرسمي لمباراة الوحوش والذي أدت إلي انقسام الشعب المصري إلى جزأين أنها مباراة برشلونة ضد ليفربول هذه المباراة التاريخية فالشعب انقسم منهم من ظل يشجع برشلونة كما كان في السابق ومنهم من تغير انتمائه إلى اللاعب المصري محمد صلاح و فريق ليفربول الانجليزي ومنهم من ظل مع اللاعب الشهير ليونيل ميسي يشجعه فمباراة اليوم ستكون تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معني فالمنافسة ليست فقط بين فريق برشلونة و ليفربول ولكنها منافسة علي الأفضل بين محمد صلاح و ليونيل ميسي من سيفوز في هذه المباراة يا تري ؟ اترك لنا توقعك للنتيجة في التعليقات

موعد مباراة برشلونة وليفربول اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ليفربول ضد برشلونة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 9.00 بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة في ملعب الكامب نو في ذهاب نص نهائي دوريات أوربا لموسم 2019.

تردد القنوات الناقة لمباراة ليفربول ضد برشلونة اليوم

سيتم عرض المباراة علي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية كما هو معتاد للقنوات المدفوعة وعلي مجموعة قنوات مجانية يمكنك أضافه إلي جهاز التلفاز الخاص بك من خلال الترددات التالية

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