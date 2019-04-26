موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليفانتي..ثلاث نقاط فقط تفصل البلوغرانا عن التتويج باللقب 26 في تاريخه

موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليفانتي،يمكن لبرشلونة رفع لقبه الـ 26 في الدوري الأسباني يوم السبت قبل أن يلعب أمام ليفانتي، إذا خسر أتلتيكو على أرضه أمام بلد الوليد ، فهذا يعني أن فريق إرنستو فالفيردي سيصبح بطلا للدوري للمرة الثانية على التوالي والسادسة والعشرين في تاريخه. في حالة تعادل الأتلتيكو فإن برشلونة سيحتاج فقط إلى التعادل، وفي حين فوز رجال دييجو سيموني سيعني أنه يتعين على بلوجرانا الفوز على ليفانتي للتتويج باللقب.

موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليفانتي:

ستنطلق المباراة يوم السبت 27 أبريل

على تمام الساعة 18:45(بتوقيت جرينتش)

على ملعب كامب نو

سيكون برشلونة بدون لاعب واحد يوم السبت ، وهو لاعب خط الوسط رافينيا فقط من تشكيلة الفريق الأولى .

التشكيل المتوقع لبرشلونة وليفانتي:

برشلونة تير ستيجن سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا ؛ بوسكيتس ، راكيتيتش ، آرثر ؛ ميسي ، كوتينهو ، سواريز.

ليفانتي فرنانديز. الكوك ، فيزو ، روبرت ، تونو ؛ كامبانا ، فوكتشيفيتش ، باردي ؛ جيسون ، مايورال ، موراليس

ومن المتوقع أيضا يريح إرنستو فالفيردي بعض لاعبيه الاساسيين ، إستعداد لمواجهة ليفربول القوية في دوري أبطال أوروبا.

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وإليك نتائج الفريقين على آخر خمس مباريات لهما:

برشلونة ليفانتي

الافيس 0-2 برشلونة (23/4) ليفانتي 4-0 ريال بيتيس (24/4)

برشلونة 2-1 ريال سوسييداد (20/4)

ليفانتي 2-2 اسبانيول (21/4)

برشلونة 3-0 مانشستر يونايتد (16/4)

فالنسيا 3-1 ليفانتي (14/4)

هويسكا 0-0 برشلونة (13/4)

ليفانتي 2-2 هويسكا (7/4)

مانشستر يونايتد 0-1 برشلونة (10/4)

اتلتيك بلباو 3-2 ليفانتي (3/4)