موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ألافيس والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة،يسافر برشلونة إلى ألافيس حيث يواصل برشلونة تحقيق نتائج إيجابية مع إقترابه من التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، وحافظ برشلونة على فارق النقاط التسع بينه وأتلتيكو مدريد لبعد فوزه على ريال سوسيداد في الجولة الماضية.

تعادل الفريق المضيف 2-2 مع بلد الوليد ويحتل حاليا المركز الثامن ، حيث لا يزال الفريق يتنافس على التأهل لدوري أوروبا العام المقبل. لقد كانوا منافسين حقيقيين للحصول على المراكز الأربعة الأولى قبل أقل من شهر واحد ، قبل أن ينتهي الأداء السيئ إلى هذا الحال.

موعد مباراة برشلونة وألافيس:

ستنطلق المباراة يوم الثلاثاء 23 أبريل

على تمام الساعة 19:30 (بتوقيت جرينتش)

على استاد مينديزوروتزا

القنوات الناقلة:BEIN SPORTS HD3

الحكم خافيير ألبيرولا روخاس

لا يتوفر الجناحان تاكاشي إنوي وبورجوي في صفوف ألافيس ، مع عدم توقع عودة الأخير حتى الموسم المقبل بعد تمزقٍ في الرباط الصليبي في مارس الماضي. وفي الوقت نفسه ، يعاني اللاعب الياباني من إصابة في الكاحل.

ويغيب عن صفوف الباسك أيضا لاعب خط الوسط غييرمو ماريبان الذي يعاني من مشكلة مماثلة لإنوي ، وكلا الرجلين سيعودان خلال الأسبوعين المقبلين.

إرنستو فالفيردي ليس لديه أي لاعب مصاب سوى لاعب الوسط رافينيا المصاب منذ نوفمبر.

التشكيل المتوقع لبرشلونة وألافيس:

الافيس باتشيكو. أغويرغابيريا، آلي، لاغوارديا، مارين؛ توماسي ، جارسيا ، بينا ، جوني ؛ كاليري ، غيديتي.

برشلونة تير شتيجن سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا ؛ بوسكيتس ، فيدال ، آرثر ؛ ميسي ، كوتينهو ، سواريز.

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وإليك كيفية حصول الفريقين على آخر خمس مباريات لهما:

الافيس برشلونة

الافيس 2-2 بلد الوليد (19/4) برشلونة 2-1 ريال سوسييداد (20/4)

اسبانيول 2-1 الافيس (13/4) برشلونة 3-0 مانشستر يونايتد (16/4)

الافيس 1-1 ليجانيس (07/4) هويسكا 0-0 برشلونة (13/4)

اشبيلية 2-0 الافيس (04/4) مانشستر يونايتد 0-1 برشلونة (10/4)

الافيس 0-4 اتلتيكو مدريد (30/3) برشلونة 2-0 أتلتيكو مدريد (06/4)

سيحاول إرنستو فالفيردي الفوز بهذه المباراة لكي يقترب الفريق أكثر من حسم الدوري، وليركز بعده تماماً على دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ ثلاث سنوات.

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