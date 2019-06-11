موعد مباراة ايطاليا والبوسنة والهرسك في تصفيات اليورو 2020

نقدم لكم موعد مباراة ايطاليا والبوسنة والهرسك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب البوسنة والهرسك اليوم الثلاثاء 11/06/2019، وذلك في الجولة الرابعة من تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2020.

موعد مباراة ايطاليا والبوسنة والهرسك

يواجه منتخب ايطاليا نظيره منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات اليورو 2020،علي ملعب “جوفينتوس سينتر”، في تمام الساعة التاسعه الا ربع “8.45” بتوقيت مصر، واليكم موعد المباراة لكافة الدول العربية.

المغرب- موريتانيا- جرينيتش GMT 6.45 مساءً تونس- الجزائر 7.45 مساءً مصر- ليبيا- السودان 8.45 مساءً السعودية- فلسطين- سوريا- الاردن- لبنان- اليمن- العراق- قطر- البحرين- الكويت 9.45 مساءً

حقق المنتخب الايطالي فوزاً علي نظيرة المنتخب اليوناني في بثلاثة أهداف نظيفة في شباك الحارس اليوناني، حيث استطاع تسجيل الثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراه، ويحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط.

علي الجانب الأخر فقد لعب منتخب البوسنة والهرسك ثلاث مباريات، فاز مباراة، وخسر مباراة، وتعادل مباراة، حيث يحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط.

واستطاع “روبرتو مانشيني” المدير الفني للمنتخب الايطالي ان يقود الفريق بقوة، حيث سجل المنتخب الايطالي 11 هدف، ولم يتلقي أية أهداف في شباكة.

يسعي منتخب ايطاليا الي مواصلة العروض الجيدة التي يقدمها لنا، وذلك في مواجهة منتخب البوسنة والهرسك اليوم الثلاثاء في تورينو، حيث يدرك ايطاليا قوة البوسنة والهرسك الذي يضم لاعبين مميزين منهم: “إيدين دجيكو” مهاجم فريق روما، “ميراليم بيانيتش” لاعب خط وسط يوفينتوس.

ويسعي كلا من المنتخبين بقوة اليوم لضم الثلاث نقاط، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

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