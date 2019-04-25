موعد مباراة الهلال ضد التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين مباراة نصف النهائي

مباراة الهلال والتعاون كاس خادم الحرمين الشريفين في الدور نصف النهائي المباراة المرتقبة بشغف كبير من قبل جمهوري الهلال والتعاون وتعتبر من أقوي المباريات المرتقبة في كأس خادم الحرمين الشريفين وبالطبع جمهور الهلال من أكبر الجماهير في المملكة العربية السعودية ويساند فريقه بكل ما أوتي من قوة ويلاقي الهلال التعاون الآن في كأس خادم الحرمين الشريفين الدور نصف النهائي ثم بعد عدة أيام يلاقيه في الدوري السعودي ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة من خلال موقعنا نجوم مصرية آخر أخبار مباراة الهلال والتعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال والتعاون كاس خادم الحرمين الشريفين

تقام مباراة الهلال والتعاون اليوم الجمعة 26/4/2019 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر السابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية وتقام مباراة الهلال ضد التعاون في استاد جامعة الملك سعود مع حضور جماهيري مكثف للفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون كاس خادم الحرمين الشريفين

يتم بث مباراة الهلال والتعاون مباشرة من خلال القناة الرياضية السعودية ksa sport صاحبة الحق الحصري في بث المباريات ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة أخبار مباراة الهلال والتعاون من خلال موقعنا نجوم مصرية.

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